南方澳臨時航道開設完成　林佳龍：補償受損漁民1.2億



▲交通部長林佳龍於臉書表示，國軍已打通一條臨時航道。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者林妤柔／綜合報導

經歷50多個小時的搜救，交通部長林佳龍於臉書貼文表示，全數失蹤漁工皆已尋獲，此外由於南方澳大橋坍塌，已開設臨時航道，並於今日上午完成試航。林佳龍也與農委會、漁民代表協調，將補償1億2000萬元給受損漁民，期望他們早日回復正常生活。

林佳龍表示，先前為了躲避米塔颱風，南方澳有五百多艘漁船進港停泊，在大橋不幸坍塌之後，南方澳漁港唯一的航道受堵，導致漁船都無法出海，在與船東、國軍、檢察官等各方單位評估下，立即由國軍打通一條臨時航道，並於今日上午完成試航。

此外，林佳龍也和農委會、漁民代表協調，將補償受損漁民1億2,000萬元，期待漁民早日回復正常生活。此外，經過50多個小時的搜救過程，確認全數六位失蹤漁工皆已罹難，之後將配合檢察官、運安會，加速進行證據保全與調查工作，接著就會辦理拆除橋梁與現場清除作業，也馬上啟動興建新橋的計劃，預計目標在三年內完成。

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提到究責部分，林佳龍指出，由於南方澳大橋是一座位於港區海邊的特殊橋梁，三年前已確認應交由台灣港務公司負責，但港務公司卻只參考宜蘭縣政府的檢測報告進行簡單的修護，並未啓動新的檢測計劃，因此喪失預防此次事故發生的最後機會，而該公司董事長吳宗榮已口頭請辭，希望避免類似重大橋梁公安事件再度發生。

網友紛紛表示「謝謝部長與參加救災的國軍弟兄們，台灣有你們真好！」、「感謝所有人員辛苦及付出」、「感謝國軍、謝謝辛苦人員、謝謝部長！」