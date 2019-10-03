辣妹對鏡「露水滴下半球」　右側乳刺青整排「簡體字菜單」男伴驚到瞳孔放大！

▲英國妹竟將中國菜外賣菜單刺在身上。（圖／翻攝自LADbible下同）

記者陳亭伃／綜合報導

在新一代年輕人的眼中，刺青儼然已經成為潮流、自我的一種象徵，然而刺青圖案的講究也很重要。近日一名在英國工作的19歲設計師艾莉（Ellie Campbell）到了一間刺青店，告訴刺青師自己準備好要紋身的圖案，師傅打開之後當場傻眼，因為竟然是一連串「中文菜單」。

綜合外媒報導，外國人對於中文字都有一種憧憬，認為有著線條與寓意的深遠意義，但在愛吃中國料理的艾莉眼中，「中文字的菜單」反而成為自己刺青的首選圖案。艾莉把這個想法告訴了母親之後，她的媽媽表示「打賭自己女兒絕對不會幹出這樣的事情，如果真的做了那很值得被請一頓菜單上的料理」。

▲不僅艾莉的母親，就連刺青師都很震驚她刺的圖案。

當艾莉拿出自己的用Google翻譯好的中文外帶菜單時，刺青師傅卻時嚇到並且再三確認，「真的要將這些東西刺在身上？因為這將是你的第一個刺青。」然而艾莉卻堅決認為，就是要刺「酸甜雞、牛肉炒麵、雞蛋炒飯、雞球」等字。

刺青完成後，艾莉將照片PO上網，引發不少網友震驚，「竟然會有這樣瘋狂的想法！」、「女孩，希望你三天後不要後悔」、「沒有必要為了一頓免費的飯這樣吧！」、「這樣的犧牲真的太大了」、「媽媽很後悔打賭了！」