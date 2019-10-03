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北韓證實發射新型「北極星三型」！　2017年以來首度發射中程導彈

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▲▼ 2019年10月2日，北韓《朝中社》發布一張疑似發射潛射彈道導彈（SLBM）的照片。（圖／路透）

▲ 2019年10月2日，北韓《朝中社》發布一張疑似潛射彈道導彈（SLBM）的發射照。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

北韓官媒3日證實，朝鮮國防科學院2日凌晨成功發射的導彈，正是「北極星三型」（Pukguksong-3）新型潛射彈道飛彈，但當時導彈是「垂直發射」，沒有造成鄰國安全上的不良影響，也證實導彈最新設計的關鍵戰術和技術。然而，北韓1日才宣布與美國恢復棄核談判，這顆導彈也已經是第二次川金會破局後，北韓發射的第11枚導彈。

根據CNN報導，南韓官媒《韓聯社》報導，導彈於2日從北韓江原道元山北部一帶發射之後，便朝向日本海飛行450公里，垂直高度達910公里，隨後降落於海中。由於當時北韓領導人金正恩向成功試射人員表達「熱烈祝賀」，因此據推特當時他可能不在場。

北韓當天發射導彈之後，立刻引起美國和南韓官員的注意，並判斷該枚導彈是潛射彈道飛彈，可能是從類似駁船的水下運載器上發射，而非從潛艇上發射。但根據美國最新的評估報告，北韓從平台上發射導彈時，應該不是從水面下發射。

值得一提的是，雖然北韓近期常常發射導彈，但大多數仍是短程導彈，自2017年之後便沒有發射過中程導彈。對此，專家推測，北韓可能想藉此表達對南韓引進F-35A戰機的不滿，另一方面也可能是向美國施壓，以利在協商中討論安全保障方面的問題。

報導指出，在9月獲得的商業衛星雲圖中得知，北韓近期可能會發布可發射多枚導彈的潛艇，目前仍在極力隱瞞當中。另外根據南韓分析人士描述，金正恩曾在7月造訪該基地，檢查潛艇的製造進度，或許潛艇已經開始運作。

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