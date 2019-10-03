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普悠瑪案再開庭　少女開心出遊遇劫頭部重創…回診淚訴：很想死掉

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記者羅志華／宜蘭報導

普悠瑪案10月3日再度開庭，宜蘭地院傳喚的57名告訴人中，有13名出席；檢察官向告訴人們說明起訴內容，直指司機尤振仲關掉ATP、超速行駛，時任機務處副處長柳燦煌採購ATP時未盡驗收責任，綜調所長吳榮欽沒有確實監督ATP運作狀況，3人過失造成普悠瑪傷亡，但他們都不認罪。1名少女在事故中頭部重創，原本成績優異的她，現在不只注意力難以集中，更因頭痛、耳鳴等後遺症，向醫生淚訴「很想死掉」，讓出庭的家長相當痛心。

▲▼普悠瑪20191003開庭。（圖／記者羅志華攝）

▲2位家長的女兒開心去韓國交流，不料碰上普悠瑪事件，現在1人腰椎受傷還打著鋼釘，另1人受腦震盪後遺症所苦，回診時更崩潰表示「很想死掉」。（圖／記者羅志華攝）

經過10月2日開庭後，尤、柳、吳3名被告心情顯得相對平和，今日皆委由律師發言；但對出席的告訴人來說，卻又是一次痛苦的煎熬，尤其當檢察官播放事故模擬畫面時，只見列車高速行駛隨即翻倒，接下來畫面一黑，碰撞聲響徹整個法庭，13名告訴人盯著4個螢幕看走了神，思緒彷彿回到事故當下，眾人面色凝重不發一語。

出席的告訴人中，有人替罹難的家屬來討公道，有家長的孩子開心出國，回程時卻搭上這班亡命快車，重傷至今仍有嚴重後遺症；1名許姓家長表示，成績優秀的女兒開開心心到韓國交流，卻因普悠瑪案摔到頭部重創，至今仍受腦震盪症候群所苦，不只注意力難以集中，還不時頭暈、耳鳴、嘔吐，3個禮拜前回診更因頭痛，向醫生淚訴「很想死掉」。許姓家長希望法院能徹底調查，還他們公道。

黃姓家長於庭外受訪表示，女兒摔傷腰椎，至今體內仍有10根鋼釘、2塊鋼板，更因傷無法彎腰，連綁個鞋帶都有困難，未來生育也可能大受影響，不料台鐵在檢驗傷勢時，竟將女兒分類「輕傷」，讓他相當不滿。

▲▼普悠瑪20191003開庭。（圖／記者羅志華攝）

▲林姓家長的外甥在事件中罹難，她質疑檢方未公正、獨立調查，更痛批台鐵至今還在「帶風向」。（圖／記者羅志華攝）

林姓家長則要替罹難的外甥討回公道，「檢方說會公正獨立判斷，但6月起訴時，卻說調查內容與行政院調查小組一致，行政院的報告能信嗎？請檢方堅持公平、公正、公開」、「家人罹難了，難道政府不能讓他們死得安心嗎？」、「台鐵至今還在帶風向，這1年來我們多煎熬，這不只是過去、現在，更是未來進行式，希望法院能查清真相」，林姓家長在庭外惆悵地說，「事發時外甥才剛服役，如果還活著現在也差不多退了…」。

▲▼普悠瑪20191003開庭。（圖／記者羅志華攝）

▲許姓家長（黃頭帶）唯一的兒子在事件中罹難，她難過表示「只希望事情好好處理」，提到台鐵時更相當無助，2手一攤說「其實我們（對真相）就是不知道的」。（圖／記者羅志華攝）

1名許姓家長唯一的兒子也在事件中罹難，她難過地說，「兒子已經回不來了，現在也只能接受、面對」，她對台鐵的處理更是無助，「現在就是把事情處理好，不要說台鐵那邊又放出一些消息，其實…我們就是不知道的…（2手一攤）」。

開庭的最後，法官整理接下來要辯論的方向（爭點），檢、辯雙方將對柳燦煌是否於採購驗收中有過失，吳榮欽是否有義務、能力去監督ATP遠端系統，尤振仲是否有超速，當下有沒有、能不能盡到安全駕駛責任等內容進行辯論、調查。全案將於10月30日傳喚最後一批告訴人。

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