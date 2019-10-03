被刺到彈劾痛處　川普罵記者、罵謝安達是「下流胚子」

▲周三在跟芬蘭總統舉行的聯合記者會上，川普當場飆罵「路透社」記者。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「通烏門」事件持延在美國政壇延燒。總統川普周三(2日)被記者問到彈劾巷調查時，當場發飆指斥整個調查就是一場「騙局」，同時飆罵眾議院民主黨人和嗆提問的記者「沒禮貌」。

就在同一天，民主黨議員表示，他們將對取得美、烏總統通話記錄檔向白宮發出新的傳票。

「路透社」周三報導，當天在美國跟芬蘭總統聯合舉行的記者會上，當川普提到民主黨總統參選人拜登之子杭特銀與烏克蘭的商業關係時，「路透社」梅森(Jeff Mason)問川普：「你希望烏克蘭總統澤倫斯基做些什麼？」

川普的回答裡帶著憤怒氣。他說：「這是一場徹頭徹尾的騙局，你知道誰是其中的一分子嗎？就是像你這樣的人，還有我們國內製造假新聞的媒體。」報導說，他還「告誡」記者，「不得無禮」。

另外據CBS新聞網報導，川普當天還炮轟眾議院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)是「善變的下流胚子」(Shifty Schiff is a lowlife），「應該引咎辭職」。他又說：「坦白地說，他們應該 以叛國罪來起訴他。」 同一天，謝安達和眾議院議長裴洛西在記者會上警告白宮與國務卿蓬佩奧，不要干預彈劾調查，稱阻撓證人或不提供證詞的行為，都將被視為妨礙調查的證據。 負責彈劾總統調查的委員會也表示，他們計畫發出新的傳票，要求白宮交出美、烏總統7月時的通話記錄。