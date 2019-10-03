徹底了解崇明國中校門口漫淹原因　王家貞進入箱涵現勘

▲為了更徹底了解崇明國中校門口因豪雨漫淹的問題，台南市議員王家貞等人，前往校門口外的地下箱涵進行現勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了更徹底了解崇明國中校門口因豪雨漫淹的問題，台南市議員王家貞10月3日再度會同工務局、崇明里長張家詒、衛國里長陳積慶、崇明國中總務主任、及相關施工單位，前往校門口外的地下箱涵進行現勘。

王家貞進入地下箱涵後，發現其高2米58；寛3米7的箱涵，當下流水量高度約略為30公分。按其箱涵的容量，當大量雨水進入箱涵後，排水的功能性理當是順暢無虞，不致於讓路面上的積水緩退，造成淹水的情形。再一併前往校門口前的排水溝勘察，待打開側排水溝圓形孔蓋後，赫然發現該處涵管的兩側排水溝，被增生的樹根及雜物阻塞，約有1/3的高度，造成快速排水的困難。

王家貞當場允諾協助崇明國中，向教育局提出處理涵管兩側排水溝斷樹根所需的經費外，同時詢問工務局，查清工作責任所屬，立即進行斷根及雜物清除改善。另外，請東區公所通知第四台無線電視公司，派員整理在箱涵內的雜亂無章的電纜線。

王家貞議員表示，希望藉由崇明國中旁停車場地面的排水系統也要有所改善及校門口前的涵管兩側排水溝斷根雜物清除後，可以徹底解決崇明國中校門口豪雨漫淹的情形，讓崇明國中的教職員工及學子們安心無慮的進出校門。