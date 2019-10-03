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限量版iPhone 11 Pro要價100萬　有錢人的快樂：只有10支！

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來自俄羅斯的訂製品牌Caviar推出了2款限量版的iPhone 11 Pro。（圖／翻攝蘋果仁 Applealmond）

▲來自俄羅斯的訂製品牌Caviar推出了2款限量版的iPhone 11 Pro。（圖／翻攝蘋果仁 Applealmond）

圖文／周刊王

有錢人的世界真的難以想像，來自俄羅斯的訂製品牌Caviar推出了2款限量版的iPhone 11 Pro，一個是紀念鐵達尼號的版本，另一個是紀念第一架載人的太空船的版本，最貴的竟要價破百萬台幣！

根據《荷蘭科技網站Letsgodigital》報導，Caviar每一支限量iPhone 11 Pro都採用黑鈦材料製作，並且限量銷售10支。最貴的iPhone 11 Pro定名爲VOSTOK-1，要價33620～34790美元（約104～107萬元新台幣），主要紀念1961年帶著蘇俄太空人尤里·加加林（Yuri Gagarin）上太空的太空船VOSTOK-1，並且附送這艘太空船的真實碎片。

紀念第一架載人的太空船的版本，要價百萬台幣。（圖／翻攝蘋果仁 Applealmond）

▲紀念第一架載人的太空船的版本，要價100萬台幣。（圖／翻攝蘋果仁 Applealmond）

紀念第一架載人的太空船的版本，要價百萬台幣。（圖／翻攝蘋果仁 Applealmond）

▲紀念第一架載人的太空船的版本，還會附送了這艘太空船的真實碎片。（圖／翻攝蘋果仁 Applealmond）

而另外一支限量定製版iPhone 11 Pro雖然不需要花費百萬台幣，但依舊要20幾萬元（約7270～8440美元），紀念的是知名的鐵達尼號，並且在機身打上銘文，包含製造商與航海日期（RMS Titanic Harland and Wolff 31.03.1909）。有錢人的消費力驚人，但限量10支是殘酷的，就算是有錢也未必買的到呢。

紀念鐵達尼號的版本，在機身打上銘文，包含製造商與航海日期。（圖／翻攝蘋果仁 Applealmond）

▲紀念鐵達尼號的版本，在機身打上銘文，包含製造商與航海日期。（圖／翻攝蘋果仁 Applealmond）

紀念鐵達尼號的版本，在機身打上銘文，包含製造商與航海日期。（圖／翻攝蘋果仁 Applealmond）

▲每一支限量iPhone 11 Pro都採用黑鈦材料製作，並且限量銷售10支。（圖／翻攝蘋果仁 Applealmond）

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