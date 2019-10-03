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500漁船受困…國軍48小時搶通臨時航道　網蓋樓讚：動作真快、佩服！

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▲▼海軍徹夜搶開臨時航道。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

▲海軍徹夜搶開臨時航道。（圖／翻攝自國防部發言人臉書，以下同）

記者呂欣玫／綜合報導

宜蘭南方澳大橋斷橋意外釀重大傷亡，橋體直接落在出入航道上，讓整個漁港工作陷入停擺。為了讓受困的500船隻可以順利出港，海軍2日出動精銳的水下作業大隊，終於在48小時內完成航道開闢作業，對於國軍的效率，網友紛紛讚賞表示，「厲害，國軍的動作真快，佩服！」、「感謝國軍，感謝搜救人員，忙完要好好休息喔」

南方澳大橋倒塌後，橋體呈現V字型沒入水中，阻擋港口唯一航道。國防部配合全力搶通水道，派出海軍水下作業大隊裝備頭盔式水下呼吸器，配合陸軍工兵M3浮門橋載運人員和器材，預定優先開闢出一條10公尺寬、5公尺深的安全水道。

海軍水下作業大隊大隊長楊文堅2日表示，斷橋處水深4.5公尺，水下作業大隊派出23名官兵，共分4組輪班進行拆除橋樑欄杆作業，以晝夜不停機的方式進行。

▲▼海軍徹夜搶開臨時航道。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

在水下作業大隊官兵們不眠不休的努力下，海軍司令部3日表示，已在今天早上完成臨時安全航道開闢作業（寬12公尺、深3.8至5公尺），首艘測試漁船也在9時25分安全通過。

對此，網友紛紛灌入國防部發言人臉書貼文留言，「感謝我們的國軍及所有救災英雄的付出」、「感謝國軍，感謝搜救人員，忙完要好好休息喔」、「感謝海軍水下作業大隊，你們真的很厲害，辛苦了！」、「厲害，國軍的動作真快，佩服！」

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