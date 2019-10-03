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先探／台積電創高引爆4大亮點

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（圖／先探投資週刊 提供）

台積電市值突破七兆元，寫下台灣企業市值最高的歷史紀錄。這一路走來，台積電專注本業以及不斷地研發與創新，在先進製程的推進遙遙領先對手。儘管外在環境劇變，相信台積憑藉著強大的研發實力與超過37000項專利，持續稱霸全球晶圓代工龍頭，股價登上300元大關，指日可待。

文／馮欣仁

回顧去年台積電的股東會，創辦人張忠謀以感性的口吻說出：「我愛台積、再創奇蹟」，贏得在場股東們熱烈掌聲，同時也宣告後張忠謀時代的來臨。如今一年多來，儘管面對美中貿易戰爭端，以及機台病毒、光阻液等事件，台積電在二位共同執行長劉德音與魏哲家領導之下，依然展現出強大的競爭實力，尤其，在七奈米等先進製程上逐步拉大與對手差距；且股價創下掛牌新高價二八一元，總市值也攻上七．二八兆台幣，寫下台股市值的新頁。本期專題分別從外資對台積電的觀點、台積電相關供應鏈如封測、矽智財等廠商以及受惠於台積電擴大資本支出之相關設備廠商等面向，為讀者深入分析報導。

七奈米火力全開

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這波台積電股價之所以能夠如此強勢，主要歸因於多數外資法人看好台積電的七奈米製程將從下半年到明年躍升為主要營運與獲利最大成長動力來源；再者，台積電從今年起實施季季配息的制度，明年起每股至少配發十元，現金股息平均殖利率達三％以上，吸引外資與長期資金（如主權基金、壽險、政府基金等）的青睞。因此，紛紛上修今、明年的獲利預估值，並將目標價調升至三○○元以上（目前最高價上看至三四○元）。台積電在七奈米製程上，除了行動處理器方面有蘋果、華為、聯發科等客戶的大單加持之外，在個人電腦領域還有ＡＭＤ的處理器與繪圖晶片的訂單，使得七奈米產能滿載，預計七奈米製程（七奈米、七奈米+、六奈米）到年底占整體營收比重將達到二五％以上。台積電八月營收受惠於旺季效應，一舉突破千億元大關，創下單月歷史新高，根據第二季法說會上，台積電對第三季的業績展望，預估季營收九一～九二億美元，較上季成長約十八％。若以一美元兌換新台幣三一元的基礎來計算，營收約在二八二一～二八五二億元之間，可望改寫歷年同期新高。

綜觀各大外資對台積電的看法，普遍都認為七奈米製程為重要共通點。其中，摩根大通表示台積電七奈米製程明年營收年增高達三六％，是最大成長動能來源，尤其占整體營收比重來到三二％，研判台積電所有的七奈米產能，明年已經全數被客戶包走。除了七奈米之外，在五奈米製程方面，進度也非常順利，今年下半年來更連續上調產能規劃，自約四．五萬片到五萬片 月，再到七萬片，而五奈米＋（plus）也預計在今年底前小量生產，全力朝明年第一季量產目標邁進。法人看好，台積電明年可望獨拿蘋果與海思五奈米訂單。

儘管近來競爭對手格羅方德（GlobalFoundries）對台積電控告侵權，但台積電也展開反擊，分別在美國、德國及新加坡三地控告格羅方德侵犯包括四○奈米、二八奈米、二二奈米、十四奈米及十二奈米等製程的二五項專利。事實上，外界普遍認為格羅方德與台積電二者的技術層次有相當大的落差，因此，此侵權案對台積電影響並不大。對此，台積電也出面強調，有爭議的專利僅占台積電廣泛專利組合的一小部分，台積電目前全球擁有超過三萬七千項專利，並在去年已連續三年成為全美前十大發明專利權人；且已準備好在法庭上迎戰，也將成功捍衛公司的聲譽、龐大的投資、技術的創新與領先地位、公司的客戶及全世界的消費者。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2059期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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