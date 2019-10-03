繼父陪玩「飛高高」！　6月大女嬰被天花板吊扇「狠割後腦勺」亡

▲阿根廷一名女嬰被繼父拋起來玩「飛高高」，遭到天花板吊扇葉片重擊頭部死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

阿根廷聖胡安省（San Juan）傳出一起驚悚意外，26歲的札拉札（Jesus Michel Zalazar）陪伴女友的小孩索托洋（Giuliana del Valle Sotoyan）玩「飛高高」，把6個月大的女嬰拋到空中，卻沒注意到天花板吊扇電源已經被打開，讓小寶寶的後腦杓當場被金屬葉片削到，送醫手術後仍不幸死亡。

札拉札跟孩子玩「飛高高」的遊戲，卻沒有避開吊扇，讓金屬葉片狠狠削到寶寶的頭部。孩子被送往吉列爾莫．羅森醫院（Guillermo Rawson Hospital）接受緊急手術，一度救回性命，但在第二次手術時不幸死亡。根據當地媒體Diario De Cuyo，女嬰的後腦杓、頭部側邊都被嚴重割傷。

▲女嬰的後腦杓與頭部側邊被金屬葉片削到，傷勢過重死亡 。（示意圖／LibreStock）

《太陽報》報導，女嬰的阿姨阿爾達娜（Aldana）表示，孩子的母親正在廚房準備餐點，於是她也開始布置餐桌，「札拉札跟小孩在客廳玩，我突然感覺到天花板的風扇搖晃了一下，抬頭一看，他把小孩抱在胸前，衣服上全都是血。」

Truly sickening. 由 The Sun 發佈於 2019年10月2日 星期三

據了解，札拉札在前往醫院的路上，不停哭喊「我什麼都沒做！」他事後向阿根廷電視台《第8頻道》表示，當時真的不知道電扇正在運轉，「這是一場意外，我從家裡過來，帶了牛奶、尿布跟食物。我去了（女友）的家，抵達的時候，孩子的媽已經開始煮飯。」

《每日郵報》報導，這起悲劇發生在周日下午的家庭聚會上，有些親戚當場氣憤得想要動手痛毆男子。考塞特（Caucete）警方已經逮捕札拉札，原本預計朝向「過失致死」的方向調查，但是法官帕森（Matias Parron）已將此案改為謀殺案件。



►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」