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YouTuber揭「美國麥當勞黑暗面」　網大讚：台灣完勝

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實習記者賴韻如／綜合報導

知名的連鎖速食餐廳「麥當勞」是許多台灣學生、上班族心中的最愛。美籍YouTuber「莫彩曦Hailey」近日發現台灣人對於麥當勞的看法和美國人大不相同，決定拍出影片「開箱美國麥當勞」，點出兩地麥當勞文化，影片曝光後立即引起網友熱議。

影片中一開始，莫彩曦與丈夫亞當（Adam）先是站在麥當勞門口，並指出，「美國因為腹地較大，所以幾乎每一間麥當勞都會有得來速以及附設的超大停車場，大約可以容納50輛汽車。另外，美國麥當勞店門口也會設置有Redbox的紅色大箱子，提供所有民眾租借DVD。」

接著進到店內準備點餐，莫彩曦透露，之前有位台灣友人來美國出差，因為很想吃炸雞所以來到麥當勞，沒想到點餐的時候才發現美國麥當勞並沒有賣炸雞，讓他超級沮喪。莫彩曦也表示，台灣麥當勞的菜單相對起來多元許多，因為除了炸雞以外，美國麥當勞也沒有販賣「玉米濃湯」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 麥當勞關鍵字。（圖／記者陳建宇攝）

▲許多網友看完影片紛紛直呼「台灣完勝！」（圖／記者陳建宇攝）

莫彩曦表示，兩地麥當勞最大的不同就是，美國麥當勞是給小孩玩的，因此每一間麥當勞都會設置遊樂區，亞當也接著笑說，「所以成年人走進麥當勞，通常會有點難為情。」但在台灣，麥當勞則是許多民眾談論公事、讀書、簽合約等等的場所。

亞當透露，「台灣的麥當勞一進去會覺得香香的，且走進去會讓人覺得環境非常乾淨，但在美國，麥當勞通常又髒又臭，有炸的東西也感覺非常油膩，偶爾還會看到有一些母親直接把小孩子放在桌上換尿布，把麥當勞當作保姆室。」

這部影片一曝光後，馬上引起網友熱議，大家紛紛留言表示，「在台灣麥當勞很舒服，去裡面吹冷氣、連接免費Wifi，一天就這樣過了」、「上次去美國麥當勞，裡面真的很臭！」、「原來美國人吃麥當勞會感到丟臉」、「台灣把麥當勞經營的太好了吧」、「在台灣好幸福啊～」、「我最喜歡的就是麥當勞的炸雞跟玉米濃湯居然都沒有！」、「台灣直接完勝！｣。

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麥當勞美國莫彩曦Hailey

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