CNN民調：越來越多美國人轉向　支持彈劾川普

▲美國總統川普正面臨被彈劾及下台危機。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國最新民調顯示，自衆議院民主黨人上周宣布對總統川普啓動彈劾調查以來，越來越多共和黨人和中間選民態度轉向，支持彈劾的美國人比例增加。

周一(30日)公布的CNN-SSRS民調顯示，近半數(47％)的受訪者支持彈劾及罷免總統川普。此一比例已達川普任內最高，上一次到達47%的比例，是在2018年9月。而在今年5月的同一項目調查中，只有41%的人支持這項舉動。

上述CNN民調中，支持彈劾及罷免川普的人數稍稍超過反對者(佔45%)。不過兩者的比例仍在抽樣的誤差範圍之內。反對者的比例較5月時的54%明顯下滑，是CNN進行該項民調以來的最低。

此一變化主要來自中間選民和共和黨人。大約四分之三的民主黨人支持彈劾並罷免總統，跟5月時大致相同。但在中間選民裡，支持彈劾及罷免川普的人數上升了11個百分點，達到46％。在共和黨中則上升了8個百分點，達到14％。

上述變化在美國年輕人當中尤爲明顯。根據該項民調，35歲以下的群體中，有60％的人對彈劾及罷免川普表示支持，5月時此比例爲43％。在更年長的美國人當中，此一趨勢並不明顯，這次調查有42%的人支持彈劾及罷免，5月時的數字則爲40%。

該項民調同時發現：48％的受訪者認爲川普對烏克蘭總統澤倫斯基施壓，逼他調查民主黨總統參選人拜登和他兒子的「黑材料」，是不當利用總統權位來獲取個人政治利益。不過也有39％的人並不這樣認爲，10％的人表示不予置評。

當被問及民主黨人啓動對川普彈劾調查的動機時，多數愛訪者(49%)相信，是因爲川普觸犯可被彈劾的罪行。38%的人則認爲是民主黨人不惜一切要拉川普下號台。