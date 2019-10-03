　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

孫女哭到半夜3點！狠嬤「6樓開窗丟下」回房爽睡　鄰居起床驚見童屍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲房間,空房間,小孩房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 吉雅睡夢中被祖母抱起，丟到一樓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度孟買日前發生一起驚悚的案件，一名年僅2歲的女童因身體不適，整夜不斷哭泣，讓全家人都無法睡覺，吃藥後才安靜下來。隔天清晨卻被鄰居發現她滿身是血的躺在地上，且她家的窗戶全都緊閉，可見並非失足墜落。調查之下才發現，女童竟是被祖母從6樓丟下。

《印度快報》（The Indian Express）2日報導，警方9月30日逮捕一名女子，因為她涉嫌在29日將2歲的孫女吉雅（Jiya Ansari）從6樓公寓的窗戶往外丟。調查指出，吉雅和父母、祖父母、阿姨和表親同住這間公寓。29日清晨5時30分至45分之間，這家人在睡夢中被焦急的鄰居叫醒，因為他們發現吉雅躺在一樓地面上，血流不止。一家人趕緊將吉雅送往當地醫院，但她馬上就被宣告死亡。

警方搜索公寓時發現，吉雅可能掉落的前門和廚房窗戶都被關上。一名警官也說明，「屍體被發現時的狀態顯示她是被扔出去的」，使得警方開始懷疑，是屋裡的人將吉雅丟下樓。

庫拉爾（Kurar）警察局高級督察Balasaheb Salunkhe指出，吉雅的祖母從來不給孫女好臉色看。助理督察G S Gharge說明，女嫌並不喜歡孫女，只要看見吉雅在家裡玩就會生氣，不久前還因此和兒子與兒媳發生爭吵，一度離家出走，到另一個兒子家中住了一星期後才返家，但對吉雅的厭惡之情並未消失。

案發當晚，吉雅生病睡不著，一直哭到半夜3點。全家人都被哭聲吵得難以入睡，直到餵吉雅吃藥後，她才安靜下來。而女嫌在所有人都睡著後起床，抱起睡夢中的吉雅後扔出窗外，接著將窗戶關起，再回到床上睡覺。

ET快訊
4短裙伴娘被壓床上「多手交疊摸胸」　男親友笑呵呵上下狂探
寵物旅館「忘記公貓沒結紮」　籠子全開「一夜騎5母貓」虛脫打點
快訊／洛陽停車場墜樓！男疑從8樓墜下無生命跡象
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN民調：越來越多美國人轉向　支持彈劾川普

孫女哭到半夜3點！狠嬤「6樓開窗丟下」回房爽睡　鄰居起床驚見童屍

單親精神病父「一夜殺5子」！8歲長女斷氣前露微笑：爸爸我愛你

辣妹對鏡「露水滴下半球」　右側乳刺青整排「簡體字菜單」男伴驚到瞳孔放大！

恐怖氣爆爺爺搶救3歲孫女　「車鑰匙慘被融化」他徒步400公尺求救

黛安娜躲狗仔車禍…梅根又遭尾隨　哈利護妻告媒體：害怕歷史重演

33歲辣媽開卡丁車「嗨翻自拍」！　失控「撞飛輪胎牆」墜山谷慘死

82囚犯被迫全裸趴水泥地虐待　身上放鬥雞又啄又咬

罕見真菌感染！14歲少女騎馬吸入霉菌孢子　吐血後20分鐘身亡

「天天偷曬戒指」6周狂求婚30次　女友超遲鈍他只好直接下跪

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

擔心傷南方澳失聯移工不爆破　船主急哭：破壞我的船沒關係！

CNN民調：越來越多美國人轉向　支持彈劾川普

孫女哭到半夜3點！狠嬤「6樓開窗丟下」回房爽睡　鄰居起床驚見童屍

單親精神病父「一夜殺5子」！8歲長女斷氣前露微笑：爸爸我愛你

辣妹對鏡「露水滴下半球」　右側乳刺青整排「簡體字菜單」男伴驚到瞳孔放大！

恐怖氣爆爺爺搶救3歲孫女　「車鑰匙慘被融化」他徒步400公尺求救

黛安娜躲狗仔車禍…梅根又遭尾隨　哈利護妻告媒體：害怕歷史重演

33歲辣媽開卡丁車「嗨翻自拍」！　失控「撞飛輪胎牆」墜山谷慘死

82囚犯被迫全裸趴水泥地虐待　身上放鬥雞又啄又咬

罕見真菌感染！14歲少女騎馬吸入霉菌孢子　吐血後20分鐘身亡

「天天偷曬戒指」6周狂求婚30次　女友超遲鈍他只好直接下跪

北捷取消8折優惠　北市允諾明年4月前評估「800元境內月票」

朱家軍葉元之任韓競辦新發言人　葉元之：沒聽過「韓朱配」

慧洋海運Q3單季營收創新高　累計前三季每股賺2.78元全年營運樂觀

當蜷川實花遇上Hello Kitty　資生堂花椿餅乾推「最強聯名」

前桃園縣長劉邦友血案倖存證人鄧文昌涉貪　「無積極證據」判無罪

南方澳斷橋　蘇貞昌：查明原因「嚴以追究」

高齡捐血條件18年來首度鬆綁！未來一年只需「醫師面談一次」

獨／張大千贈畫失竊30年...驚現蘇富比秋拍1.5億元　國師女兒控「贓物罪」

Club Med培育台灣滑雪好手　李玟儀瞄準冬季青奧

給「朝陽」不要給「夕陽」　蔡育輝、蔡淑惠請黨中央為不分區注活水

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

與千萬富豪閃婚！最後她獨背35..

B-17轟炸機墜毀康州機場　釀..

站壁妹挽男客進房　下秒被「巨大..

台女簽證出包遭英強制離境　萬人..

6歲童遭拿滾水倒喉嚨燙傷慘死

經濟數據差！美股道瓊重挫近50..

不讓他上頭等艙廁所　男害飛機迫..

印尼寡婦控性侵　真相：吸毒榨8..

台女被英遣返！1天後逆轉可留下..

B17空中堡壘轟炸機　墜毀美機..

誤殺黑人鄰居　前女警被判刑10..

桑德斯動脈阻塞　暫停競選活動

WTO裁決「空中巴士案」：美可..

2宅男邊充電邊玩手遊　睡夢中電..

更多熱門

相關新聞

印尼寡婦控性侵　真相：吸毒榨8男

印尼加里曼丹（Kalimantan）日前發生一起懸案，1名寡婦指控遭到8名男子輪流性侵，然而警方調查發現，根本是寡婦與男子們吸毒廝混，最後發展成1女大戰8男的多P趴。

14歲少年「上學遲到25分鐘」被罰跑操場暈倒身亡

2宅男邊充電邊玩手遊　睡夢中電死

女記者香港採訪中彈　右眼失明

與千萬富豪閃婚！最後她獨背350萬債務

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

即／台中2消防隊員困火場罹難

Jennie未P生圖「真實樣貌」現形

吳茂騰兇殘分屍女友仍判免死

大碗划算？他秤重打臉老闆…網全戰翻

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面