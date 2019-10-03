孫女哭到半夜3點！狠嬤「6樓開窗丟下」回房爽睡　鄰居起床驚見童屍

▲ 吉雅睡夢中被祖母抱起，丟到一樓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度孟買日前發生一起驚悚的案件，一名年僅2歲的女童因身體不適，整夜不斷哭泣，讓全家人都無法睡覺，吃藥後才安靜下來。隔天清晨卻被鄰居發現她滿身是血的躺在地上，且她家的窗戶全都緊閉，可見並非失足墜落。調查之下才發現，女童竟是被祖母從6樓丟下。

《印度快報》（The Indian Express）2日報導，警方9月30日逮捕一名女子，因為她涉嫌在29日將2歲的孫女吉雅（Jiya Ansari）從6樓公寓的窗戶往外丟。調查指出，吉雅和父母、祖父母、阿姨和表親同住這間公寓。29日清晨5時30分至45分之間，這家人在睡夢中被焦急的鄰居叫醒，因為他們發現吉雅躺在一樓地面上，血流不止。一家人趕緊將吉雅送往當地醫院，但她馬上就被宣告死亡。

警方搜索公寓時發現，吉雅可能掉落的前門和廚房窗戶都被關上。一名警官也說明，「屍體被發現時的狀態顯示她是被扔出去的」，使得警方開始懷疑，是屋裡的人將吉雅丟下樓。

庫拉爾（Kurar）警察局高級督察Balasaheb Salunkhe指出，吉雅的祖母從來不給孫女好臉色看。助理督察G S Gharge說明，女嫌並不喜歡孫女，只要看見吉雅在家裡玩就會生氣，不久前還因此和兒子與兒媳發生爭吵，一度離家出走，到另一個兒子家中住了一星期後才返家，但對吉雅的厭惡之情並未消失。

案發當晚，吉雅生病睡不著，一直哭到半夜3點。全家人都被哭聲吵得難以入睡，直到餵吉雅吃藥後，她才安靜下來。而女嫌在所有人都睡著後起床，抱起睡夢中的吉雅後扔出窗外，接著將窗戶關起，再回到床上睡覺。