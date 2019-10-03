曾勇救15倖存者　汶川地震最後1隻搜救犬「沈虎」去世

▲汶川地震最後一隻搜救犬「沈虎」。（圖／翻攝自《南京發佈》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

汶川地震最後一隻搜救犬「沈虎」於29日過世，享年14歲，相當於人類98歲。「沈虎」曾於2008年發生的汶川大地震中救出15位倖存者，牠也因高強度的搜救暴瘦十幾斤，後腿也受傷，後來於2016年12月退役，如今隨著他的往生，也意味著世間所有曾參與當年震災的搜救犬，至此全部離開人世。

《南京發佈》微信公眾號報導，「沈虎」於2006年2月9日在瀋陽警犬基地出生，雄性，德國牧羊犬，當年年底，南京消防局把牠買過來，第一任訓導員，給它取名「小黑」。

訓導員於2010年11月退休，另一名訓導員沈鵬接手後，給這牠改名「沈虎」，與自己聽起來就像兩兄弟，但初次相見時，「牠躲在犬室不肯出來，狂躁悶哼，飯量也減少。」沈鵬就從喂食開始，洗澡、訓練、聊天說話，用了大半年的時間，才慢慢得到小兄弟感情。

2008年汶川地震爆發，沈虎挺進北川，在14天的救援中，沈虎只靠著壓縮餅乾為食，瘦了十幾斤，而且因為大部分時間處於口渴狀態，牠還得了膀胱結石，心肺功能也有所下降，常常咳嗽，氣短。

今年5月份，「沈虎」剛剛過完14歲生日，又恰逢5.12汶川地震11年紀念日，如今牠往生的訊息傳來，牠的微博「退休老幹部沈虎」也發文，「爸爸媽媽無時無刻都會想念你的，寶寶！」。

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