新竹市一區一營養師　長輩五星食譜首度亮相

▲考量長輩多由外籍看護照顧，市府更特別設計英文版。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

重陽節將至，新竹巿衛生局3辦理香山區營養推廣分中心開幕，並搭配日前辦理的健康美食競賽，推出中英文版「爺奶健康飲食秘笈」，精選24道來自地方的「長輩五星食譜」，要讓長輩吃得更歡喜，新竹市長林智堅表示，今日香山區營養推廣分中心正式啟動，完成本巿專業營養服務網絡建置，並緊密與鄰里合作，共同守護長者均衡營養，讓長輩歡喜呷百二。

竹市府於今年6月辦理健康美食競賽，地方的美食料理全出籠，因此市府搭配專業營養師意見，推出24套健康又可口的長輩料理，不僅是「長輩五星食譜」，更是來自地方的在地食譜；考量長輩多由外籍看護照顧，市府更特別設計英文版，方便外籍朋友閱讀，輕鬆煮健康好料給長輩吃，家裡若有長輩食慾欠佳，歡迎到共餐據點或衛生所借閱，也可預約營養師諮詢。

「每一位長輩都是市府的寶貝」，林智堅表示，新竹市在長者福利政策上很用心，不僅65歲以上老人享有一個月3000元的安老津貼、2000元重陽敬老金，為了讓大家吃得好、吃的營養，更推出「歡喜吃三部曲」，首先放寬全口假牙補助，讓長輩咬的動、也更有自信；二部曲，就是推動共餐食堂，到現在已經有54個據點，讓長輩聚在一起，吃飯更歡喜。

至於竹市歡喜吃三部曲最關鍵一哩路，林智堅表示，「一區一營養中心」正式啟動，香山區、北區、東區皆有營養師進駐，由專業營養師走入社區，給長輩專屬的飲食建議，希望爺奶們「吃得下、吃得好、吃得營養」，提升長者營養狀況，守護幸福城巿的長輩營養健康加倍。

新竹市衛生局代理局長楊清媚表示，本巿自2018年8月於北區衛生所設立社區營養推廣中心，推廣健康均衡飲食，並由專業營養師及團隊積極走入社區推廣「我的餐盤」及「吃得下」、「吃得夠」、「吃得對」、「吃得巧」三好一巧健康均衡飲食原則，受到社區長者好評，因此積極向衛福部爭取經費，於香山衛生所增設「社區營養推廣分中心」，增聘專業營養師駐點。

楊清媚代理局長表示，提供服務共有四大項，1、營養門診：一對一客製化營養評估，及針對營養需求迫切、牙口不良或裝置全口活動假牙長者，進行個別營養諮詢、教育及轉介服務。2、團體營養教育。3、社區營養推廣人員培訓。4、社區與餐飲業者健康餐飲輔導，迄今推動團體營養教育54場、2814人次，持續追蹤營養不良高風險41人，相關社區營養資訊及「爺奶健康飲食秘笈」可上衛生局所網頁查詢下載或電話洽詢衛生局國民健康科03-5355515營養師林小姐及三區衛生所。



健康美食競賽中榮獲金牌的科園社區發展協會榮譽理事長潘沿伶表示，長輩的飲食很重要，長輩們吃不多，也不知道怎麼吃才健康，感謝衛生局專業營養師個別指導，讓他們更能掌握長者的口味與食材軟硬度，確實改善長輩健康是社區照護團隊最大的肯定與動力，讓長輩個個都是樂活高年級生。

林智堅上午來到香山衛生所社區營養推廣分中心開幕現場，也親自穿上圍裙化身總舖師與社區金牌主廚一同下廚，並使用香山區在地新鮮食材，製作老少咸宜、清脆的鮮蔬捲與長者共渡午餐約會。