違章建築釀惡火　中市府：強力查緝危險場所！拒絕憾事再發生

▲台中市大雅區紙器廠3日清晨發生火警，經查屬「違章建築」。（圖／記者李忠憲攝）

記者白珈陽、李忠憲／台中報導

台中市大雅區紙器廠3日清晨發生火警，造成2名消防隊員不幸殉職，經查起火地點均屬「違章建築」，台中市政府將依規拆除，並依違反土地使用分區法裁罰。「前車之鑑，引以為戒」，市長盧秀燕強調，她已指示市府相關局處強力查緝危險場所，「別讓憾事再度發生！」

▲台中市長盧秀燕強調，將強力查緝「別讓憾事再度發生」。

市府說明，此案火災地點包括大雅區中和六路92-6（群峪股份有限公司）及92-7號（台灣百慕達紙器廠），分別做為南北貨倉庫、紙製品堆置，均屬「違章建築」，違章建築在農地用地上建蓋，待消防局火災鑑定報告後，都發局將依規拆除。

▲台中市大雅區紙器廠3日清晨發生火警，經查屬「違章建築」。

市府指出，中市自縣市合併前累計迄今年9月止，查報未拆件違建數已累計8萬7904件，其中，農地上的違章工廠由中央與地方通力查緝，自2015年1月1日開始有註記農地違建紀錄，至今年9月止農地違建查報共5998件，疑似作工廠使用經都發局拆除共960件。

市府強調，將針對違章工廠主動擴大加強查報，檢查各地工廠裡，易燃物的周遭，有無按照相關法規放置消防設施，從源頭管理，只要判定違法，一定依法嚴處；另涉及農地違章工廠管理部分，將依照中央與地方法規通力合作，過去以輔導為主，未來將依處置，不願再發生遺憾。



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