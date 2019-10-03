連續7會期獲選優秀立委　蔣萬安：加倍努力繼續拚！

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者季相儒攝）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

公督盟3日公布第九屆第七會期立委評鑑結果，此次共選出32名優秀立委，包括民進黨團25位；時代力量黨團4位（含已退黨的林昶佐、洪慈庸）；國民黨團則有3位。其中，立委蔣萬安、李昆澤、李俊俋、徐永明、蔡適應及賴瑞隆，連續7個會期都被評為優秀立委。蔣萬安開心在臉書發文感謝團隊努力，並表示接下來還是會「繼續拼！」

連續七個會期獲選為優秀立委的一共有6位，蔣萬安是唯一一個國民黨籍，名單出爐後，他開心地在臉書發文，表示很榮幸再度獲選，沒有辜負大家對他的期待。他也感謝這一路以來團隊同仁們的努力，以及各團體、專家、學者給他們的寶貴建議，每一會期他們都相當用心打拼，「接下來，我也會秉持初衷，和團隊共同努力！不論是服務或是問政，我們都會加倍努力，繼續拼！」

公督盟指出，立委評鑑作業分為初審、複審兩個階段，初審階段由五個評鑑小組「基本表現及公民評鑑小組」、「言行及官司評鑑小組」、「法案評鑑小組」、「預算案評鑑小組」、「正副院長及黨團幹部評鑑小組」組成，前後共歷時半年，累積3次評鑑辦法檢討會及1次焦點座談會，並於立院召開國會助理諮詢會，經16次初審會議討論，累計2456人次公民評鑑立委質詢影片，於9月29日舉辦複審大會，複審委員以初審評鑑結果為基礎，議決第七會期的優秀立委、優秀立委及待觀察立委。

本次獲公督盟評鑑為優秀立委名單，分別為內政委員會的李俊俋、洪宗熠、張宏陸、劉世芳、蔣絜安；外交國防委員會的王定宇、陳曼麗、蔡適應、羅致政、江啟臣、林昶佐；經濟委員會的徐永明、陳亭妃、賴瑞隆；財政委員會的江永昌、余宛如、黃國昌；教育文化委員會的吳思瑤、李麗芬、柯志恩、蔡培慧；交通委員會的李昆澤、林俊憲、鄭寶清；司法法制委員會的尤美女、周春米、洪慈庸、鍾孔炤；社福衛環委員會的陳靜敏、黃秀芳、劉建國、蔣萬安。

▲蔣萬安連續七次被評為優秀立委 。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）