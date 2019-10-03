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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邀郭台銘站台加持？　朱立倫：只要郭董願意我們都非常感恩

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記者楊蕓／台北報導

朱立倫3日赴立法院與國民黨立委柯志恩開直播談教育議題，會後被問到是否會邀請鴻海集團創辦人郭台銘來站台加持，朱立倫表示非常歡迎，「只要郭董事長願意為國民黨參選人站台或任何幫忙，我們都非常感恩。」

談到初選落敗，朱立倫表示，就是他還不夠努力，無法獲得民眾的肯定，他也開玩笑說，「現在真的體驗到失業的感覺，雖然失業，但是可以幫朋友就業也是蠻好的」，並說在2020選舉，他希望當一個好的助選員、啦啦隊角色，幫助立委、總統勝選。

對於未來是否會邀請郭台銘站台加持？柯志恩表示，他們希望擴大朋友群來加持，如果郭台銘願意來站台，是藍營出身的好朋友，她都非常歡迎。

朱立倫則表示，只要能擴大藍營支持群眾，獲得更多國人的支持，他都非常歡迎，「我一向堅持的立場是，不是同志也可以變朋友，但絕對不要不是同志就變敵人。」

朱立倫說，何況郭台銘本來就是我們的同志、朋友，雖然離開國民黨，還是朋友，我們應該要擴大支持群眾的基礎，甚至要把失去的朋友找回來，這才是正確的。他強調，「郭台銘只要願意為國民黨候選人站台或任何幫忙，我們都非常感恩。」

▲前新北市長朱立倫、立委柯志恩直播後堵訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲前新北市長朱立倫、立委柯志恩、顏寬恒直播後堵訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委林奕華、前新北市長朱立倫、立委柯志恩、立委顏寬恆。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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