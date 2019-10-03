2019百貨週年慶刷卡全攻略！看緊荷包必學3方法

圖文／鏡週刊

百貨週年慶開跑，業者為提升來客數衝業績，都卯足全力祭出大包優惠。對消費者而言，除了領到滿額禮外，刷對信用卡還可獲加碼優惠省更大，以下整理出3大信用卡刷卡攻略，幫你看緊荷包。

想要最有效率、最超值地逛週年慶，列好購物清單，鎖定週年慶獨有的「超大容量」、「專櫃滿額贈」的好康商品，當然是第一步。

第二步則是仔細計算回饋門檻級距。以統一時代百貨台北店為例，10月2日週年慶開跑，就祭出化妝品滿2,000送200元商品抵用券、全館滿5,000送500元商品抵用券的回饋，週年慶首5日，指定銀行加碼滿1萬再送100元商品抵用券。Money101就建議消費者，預先算出回饋門檻級距，把握禮券時效，可以現抵的部份直接抵用。

當然，週年慶刷對卡絕對是關鍵。方法一是搭配百貨聯名卡。以台北天母的大葉高島屋為例，週年慶於10月3日開跑，中國信託大葉高島屋聯名卡友首6日（10/3~10/8）消費滿5,000元回饋1,100元，回饋率達22%。

若是以聯名卡搭配行動支付還可省更大，以微風百貨週年慶為例，使用Breeze Pay綁定指定銀行信用卡，支付滿3,000元即可回饋2,000點會員，等同於200元現金（指定銀行有：聯邦、玉山、國泰、中信、永豐、凱基、台新、華南）；而如果是綁定聯邦銀行微風聯名卡，再獨家加碼 2000 點，總共回饋400元，回饋率最高達26.7%。

方法二是持有兩張以上信用卡，拆單換卡刷。以消費1萬元為例，假設只刷一張信用卡，依據銀行差異，只能獲得100到200元的銀行刷卡禮，但若搭配兩張信用卡，可多獲得100元禮券，回饋率立刻從1%加碼到3%。

方法三是選擇刷現金回饋卡或哩程累積卡。民眾在週年慶除了百貨公司的滿額贈、銀行刷卡禮之外，挑對信用卡還可以享有信用卡本身的現金回饋或是哩程累積。例如刷花旗銀行寰旅世界悠遊卡，國內消費20元可累積1哩程外，也適用新光三越、台中大遠百、廣三SOGO等週年慶活動，消費滿額回饋10%。

許多民眾喜歡趁百貨公司週年慶時大採購，以分期零利率方式刷卡支付，Money101提醒，民眾應事先了解該信用卡分期之後是否仍享有原卡片回饋，仔細權衡對自己最佳的刷卡策略。

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