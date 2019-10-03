惡火2消死／孕妻挺7月大雙胞肚招魂　家屬哭到腿軟攙扶到場　

▲台中大雅惡火2消死，謝志雄妻子挺著肚子到場招魂。（圖／記者鄧木卿攝）



記者鄧木卿／台中報導

台中大雅區2間廠房3日凌晨大火，消防特搜隊員謝志雄、張哲嘉入火場內搜救，不料卻遭重物壓住，6小時後拉出慘成焦屍2具，仍待DNA鑑定才能確認身份；下午1時許2名死者的家屬返回現場召魂，謝志雄的孕妻懷雙胞胎女兒，挺著7個月大的肚子到場，頭戴黑帽、戴著口罩，在親友的陪伴下仍一步一步緩緩踏進廠房內，只盼能盡快召回亡夫魂魄，辦好後事。

下午1時許，死者張哲嘉（32歲）的家屬先來到現場，神容哀戚不斷哭泣，連走路到現場都失去力氣，在慈濟師姐的攙扶才勉強進入到火場內招魂；而死者謝志雄（33歲）與妻子結婚3年多，目前育有1歲多的兒子，妻子目前懷有一對女雙胞胎，下午她挺著7個月大的肚子到達火場召魂，擔心會動到胎氣，親友緊緊守護在一旁，就怕頓失丈夫的她發生意外。

根據了解，謝志雄與在烏日分局三和派出所任職的太太3年多前結婚，兩人在大學時就認識，後來分別考上消防以及警察特考任公職，而妻子在4年前分發後個性活潑，與同事相處融洽，同事都有去參加他們的婚禮。謝男父親節得知妻子懷孕喜訊，曾在臉書寫下「今年父親節大禮實在太刺激太驚喜了。胖寶以後多兩個妹妹陪他搗蛋了」、「未來日子充滿挑戰」，並且體貼妻子懷孕不便，只要時間能夠配合，上下班都會開車親自接送，夫妻倆感情和睦，不料卻遇此噩耗。

▼殉職勇消謝志雄全家福。（圖／翻攝謝志雄臉書）



張哲嘉今年32歲未婚、警專25期，是台南市麻豆區人，張員家人聞訊十分悲痛。據了解，張父在台南隆田酒廠服務，育有兩個兒子，家庭很單純，張家兄弟2人都是消防隊員，都在台中市服務，張母聞惡訊悲痛欲絕，張父強忍悲傷，隨後家屬馬上動身前往台中處理相關事宜。

消防局指出，張哲嘉警專畢業後，曾分發到麻豆消防分隊實習，分隊長廖鼎鈞說，10多年前張員曾在麻豆分隊實習，張員住家就在麻豆分隊附近，他問過曾經與張員共事過的隊員，對張哲嘉印象很好，性情很開朗單純，做事認真，就像一般鄉下孩子，聽聞張員不幸的消息，分隊隊員都非常難過。

▼張哲嘉家屬哭到腿軟需要攙扶（圖／記者鄧木卿攝）



▼台中市大雅區物流中心大火，前往救火卻不幸罹難殉職的消防隊員張哲嘉。（圖／翻攝臉書）

