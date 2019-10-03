影／南方澳斷橋6死究責無上限！　林佳龍：還有第二波懲處

記者胡順惠／台北報導

南方澳斷橋造成6死，針對台灣港務公司處理過程是否並不滿意，林佳龍會後表示，今天的報告也顯示，雖然南方澳大橋21年的問題，但在3年前已經釐清台灣港務公司是維管單位，不夠積極主動啟動新的檢測計畫，僅參考宜蘭縣政府的來辦理，漏掉了一些最關鍵的項目，這當然是顯有疏失，這就由現任董事長吳宗榮承擔責任。

林佳龍表示，最重要是希望全面檢討之後做改善，另外16座港務公司所管的橋樑會在3個月內完成檢測病提出補強及改善計畫。

對於會有下一波懲處嗎？林佳龍說，針對南方澳大橋過去涉及的人都會一併調查後釐清責任，該負責的都會追究。至於行政懲處是否要求多久內出爐？林佳龍說，現在還在救災及善後階段，港務公司也在全力投入，因此這只是方向，後續會配合調查報告課予責任。

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▲交通部長林佳龍表示，在整個調查報告出爐後，會釐清責任。（圖／記者胡順惠攝）

針對今上午也傳出基隆港務分公司總經理也在懲處名單，林佳龍回應「後續階段再來辦理」，至於吳宗榮卸任之後是否由政次黃玉霖代理？林佳龍表示，這個部分會再做決定。

媒體詢問黃國昌提到南方澳大橋檢測是健行科大自己包、自己查，林佳龍說「尊重委員的質詢」，但他也說，不管宜蘭縣政府委外的檢測報告是如何，港務公司因為這座是特殊橋樑，本來就應該用更嚴格的標準，宜蘭縣政府雖然漏掉了針對有些項目的檢測，但不代表港務公司可以此參考辦理。

林佳龍進一步補充，所謂兩年定期檢測是一般規定，特殊橋樑在港區有海風、鹽分、載重負擔大，應該更嚴格，而不是更寬鬆。對於一開始回答兩年之後經許可可變成四年，「這是錯誤的理解」他強調兩年就應定期檢查，這會要求未來按此嚴格規定辦理。