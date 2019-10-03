百貨週年慶靠5招聰明血拼！拆單搶銀行禮回饋更划算

圖文／鏡週刊

一年一度的百貨週年慶已經開始了，明星商品下殺5折真的很吸引人！到底週年慶該如何精打細算採購？以下血拼攻略，教你聰明買、省最大！

台北101百貨於9月率先開跑後，10月、11月各大百貨公司週年慶正熱鬧，購物達人Renee建議，只要是感興趣的商品不妨提早到櫃上詢問，「多數化妝品專櫃在週年慶前1～2週會舉辦預購活動，有的還會加送贈品，先搶先贏！」

第1招：開跑前先動作

此外，像是買家電、3C用品，商品本身價位高，需要銷售人員多做說明，如果能提早到櫃上詢問釐清功能，才不會在週年慶期間人擠人，買得慌張。這次亮點產品不少，例如瑞典精品家電吸塵器原價2萬9,900元，限量特價只要1萬9,900元，現省1萬元，還賺到濾網；美國iRobot Roomba i7+掃地機器人原價5萬8,999元，週年慶特價只要3萬9,880元，再加贈價值4,000元的原廠電池。

第2招：選店比優惠

慣例百貨公司的「滿千送百」活動，是業者吸引買氣的重點，Money101金融網台灣董事總經理周純如建議，想買國際精品的客群可選擇微風百貨，以今年微風信義的優惠為例，國際精品買萬送千，刷聯名卡再加碼百元券很超值，「新光三越則是全台分店多，進駐品牌多，滿額禮可全館混櫃累計，很適合年輕族群。」

第3招：拆單搶銀行禮

研究DM是逛週年慶的基本功課，Renee認為，DM裡最值得細究的環節是指定銀行刷卡滿額禮。「百貨公司的聯名卡通常回饋率最高，建議先刷，如果沒有聯名卡，搭配消費拆單，用不同張卡分筆刷，湊出來的銀行禮也不差。」

例如，單櫃1萬4,000元的消費，請櫃姐用A卡刷9,000元，再拿B卡刷5,000元，就能分別達到2家銀行禮門檻，兌換到200元加100元的禮券，不輸聯名卡回饋。

第4招：精省囤保養品

全台有多家分店的新光三越百貨，今年台北南西店率先開跑化妝品區「滿2千送2百」的活動，達人指出，通常專櫃本身有滿額贈品，再搭配買2千送2百活動和銀行禮，買化妝品確實划算。

第5招：善用軟硬服務

買東西最怕提，很多百貨公司規畫有專人把關的物品暫放區，買到提不動可以先寄放一批，再繼續採購，最後買完再一併搬到宅配櫃台。一般而言，購物達一定金額即可享免費宅配服務。另外，近幾年百貨公司紛紛推出App服務，有的結合貴賓卡功能，讓民眾不再大排長龍兌換禮券，利用一卡或一機在手，消費滿額直接入帳電子禮券，購物省時方便許多。

最聰明的週年慶購物術 提早預購限量保養品組合

開賣首日搶購限量特惠商品

把握「首4日」、「首7日」加碼活動

精打細算集滿來店禮、銀行禮、滿額禮

刷百貨聯名卡最優惠

留意禮券使用規定及限制

別忘記參加抽獎、集點活動



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