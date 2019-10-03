單親精神病父「一夜殺5子」！8歲長女斷氣前露微笑：爸爸我愛你

▲男子疑似經濟壓力過大及生活忙碌，導致精神狀況出現異常，某晚他竟因一時生氣，將5個孩子全都殺害。（圖／翻攝推特）

圖文／周刊王

美國一名男子和妻子結婚多年，育有5名子女，這名男子疑似經濟壓力過大及生活忙碌，導致精神狀況出現異常，後來又和妻子離婚。某晚他竟因一時生氣，將5個孩子全都殺害。

這名男子蒂莫西（Timothy Jones）某晚回到家後，或許是身兼母職，一個人帶五個孩子太累了，導致精神緊崩，所以當他看到6歲兒子納坦（Nahtahn）調皮的在玩插頭，一氣之下要納坦不斷重複做運動，直到他喊停為止，納坦就這樣活活地被累死。

蒂莫西見到兒子死亡，開始驚慌失措，他先帶著8歲長女梅拉（Merah）出門買菸，把另外3個孩子以及納坦的屍體留在家裡。當他再次回到家後，蒂莫西似乎已經全然失去理智，將7歲的女兒艾莉亞斯（Elias）和8歲的梅拉親手掐死，最後再將年紀最小的2個孩子，1歲的加布里（Gabriel）和2歲的阿比蓋爾（Abigail）用皮帶勒死。

▲8歲梅拉與父親出門買菸後，回到家就被掐死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

等到蒂莫西回過神，他已親手將5名孩子殺害，無法挽回。他曾在法庭上多次表達自己非常後悔，也透露當他在殺害長女梅拉時，女兒在嚥下最後一口氣前，還微笑對他說「爸爸我愛你」，似乎是瞭解為父的辛苦。

雖然他的律師試圖以「他一個人扶養五個孩子壓力過大」、「他確診精神分裂症」為由，希望判刑能輕一些，但法官仍認為蒂莫西殺害自己親生孩子罪刑重大，將律師辯詞駁回，在今年5月時判處死刑。

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