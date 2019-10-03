南方澳大橋塌究責內幕！港務公司董座答詢雜亂無章　休息時間「被請辭」

圖、文／鏡周刊

南方澳大橋斷橋導致6死慘劇，從未檢測該橋的港務公司被視為箭靶，而港務公司董事長吳宗榮今（3日）在立法院交通委員會答詢時透露他已向交通部長林佳龍口頭請辭。不過，本刊調查，吳是因為今天答詢雜亂無章，才在休息時間「被請辭」。

吳宗榮今在交通委員會報告、備詢時狀況頻傳，先是在報告時提及從台灣省政府港務局到港務公司管轄21年來，南方澳大橋僅在2016年宜蘭縣政府做過1次檢測，還提及當時是交通部補助全國各縣市進行道路橋樑檢查。

請繼續往下閱讀...

官員表示，事實上，宜蘭縣政府共檢測過南方澳大橋3次，是2016年那次宜蘭縣府發現該橋管轄權在港務公司，才將檢測報告送交港務公司處理，吳宗榮明顯狀況外。

另外，吳宗榮提及的交通部補助檢測款項的部分，交通部官員經查發現根本不是事實，當時是宜蘭縣府自行編列的預算，交通部並未補助。

此外，民進黨立委鄭寶清質詢時，詢問港務公司所屬橋樑有哪些地方政府檢測過？即使有人提示，吳宗榮仍是支吾其詞，僅回答「安平橋沒有」。讓鄭寶清看不下去，痛批吳身為董事長竟然一問三不知。

據了解，林佳龍在休息時間與吳宗榮溝通，要他知所進退，他也同意辭職。休息時間過後，會議重新開始再由民進黨立委蕭美琴拋球，讓吳證實「請辭」，避免港務公司繼續擦槍走火，讓這場政治風暴無法收拾。

現年68歲的吳宗榮是去年9月接任港務公司董事長，原任台南市副市長，歷任台南市政府工務局長、高雄市政府工務局總工程司、環保局中區資源回收廠廠長等職，因此被視為賴清德人馬。



更多鏡週刊報導

【南方澳橋塌】港務公司管轄橋樑從未檢測 林佳龍：究責絕不寬貸

【南方澳橋塌】港務公司董座口頭請辭 林佳龍已同意

【南方澳橋塌】立委爆：港務公司管轄橋梁風險更大 竟4年才檢測1次