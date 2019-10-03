北市聯醫主任「假公濟私」詐269萬　不實單據核銷長照補助

▲台北市立聯合醫院藥劑部陳姓前主任因涉詐遭約談後被檢察官聲押獲准。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市立聯合醫院藥劑部陳姓主任，涉嫌球員兼裁判，借用臨床藥學會名義標下2015、2016年間的「獨居失能送藥到宅」等4案，然後再用不實單據請款銷帳，藉此詐得269萬多元，士林地檢署偵查後，痛批陳「假公濟私，使政府經費未能有效利用」，依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪，起訴陳等5人。

起訴指出，陳立奇除在北市聯醫任職，負責聯醫體系下的藥品供應管理等相關業務，也同時在社團法人台灣臨床藥學會、財團法人顏焜熒文教基金會任職。

2015、2016年間，陳舊事先借用臨床藥學會名義，標下自己辦理的「104年台北市醫院社區整合式長照藥事服務計畫」、「105年台北市醫院社區整合式長照藥事服務計畫」、「醫院社區整合式長照藥事服務計畫案」、「105年獨居失能送藥到宅暨居家用藥安全訪視服務計畫」等4件標案。

然後陳以職權指示北市聯醫的藥師，去執行這幾件標案中的訪視、送藥到府工作，再另外找顏焜熒文教基金會巧立名目，製造假單據來核銷居家訪視、長照服務等計畫經費，扣除支付藥師實際執行的訪視費用，陳和臨床藥學會王姓前理事長等5人共涉嫌利用職務詐取269萬多元。

快來人啊，保護娘子

【其他新聞】

聽說蒜頭可殺菌「塗完下面再塗後面」 毒蟲怒控戒治所室友性侵

「爺爺便祕要按摩」 色牧師逼女大生摸下體…按這裡效果好

俞小凡4千萬積蓄被騙光 陷驚恐無法入眠...2車手判全額賠償