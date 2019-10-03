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空拍畫面曝！農地蓋1200坪違建　害2勇消殉職...烈焰狂燒8hrs後廠房全毀

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記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市大雅區工廠3日凌晨1時45分發生火警！消防人員獲報趕抵現場處理，33歲謝志雄、32歲張哲嘉在過程中殉職，外界聞訊不捨。事後發生火警的廠房也被發現屬於違章建築，台中市長盧秀燕表示，將會全面查緝，拒絕憾事再發生。如今空拍照片也曝光，只見在熊熊大火後，整個廠房已塌陷，畫面相當駭人。

▲▼台中火警2消防員殉職／廠房空拍照。（圖／民眾提供）

▲▼台中火警造成2消防員殉職，由空拍照可發現事發廠房已全面燒毀。（圖／民眾提供，下同）

事發當時，2名消防員持熱感應儀進入尚未受到火勢影響的廠房，查看是否有其他火源，10分鐘後，指揮官發現濃煙不斷竄出，擔憂有危險，緊急透過無線電通知2人撤離，卻遲遲無人回應，派員搶救卻因2樓火場全面燃燒受阻。2人上午8時左右被救出時已殉職。

發生火警的工廠就位於台中市大雅區中和六路上，附近是一片片綠油油的稻田。根據警消調查，現場為2棟由鐵皮搭建的2層樓建物，經8小時的烈焰狂燒，已全面燒毀，每一層燃燒面積達1000平方公尺，合計共4000平方公尺。透過民眾提供的空拍照也可發現，上午9時許事發現場的鐵皮廠房已全部塌陷，還冒出陣陣白煙。

▲▼台中火警2消防員殉職／廠房空拍照。（圖／民眾提供）

而台中市政府調查後發現，失火的2間工廠分屬於群峪股份有限公司、百慕達紙器廠，分別作為南北貨倉庫、紙製品堆置用途，均屬於「違章建築」，待消防局火災鑑定報告出爐後，都發局將依規定拆除；盧秀燕則表示，她已指示市府相關局處強力查緝危險場所，「別讓憾事再度發生！」

針對火警奪走2名消防員寶貴的性命，工廠老闆僅透過他人簡單回應，「會好好協助善後，負起道義上的責任」。內政部長則透露，由於2勇消遺體已無法辨識，只能採DNA比對確認。

▲▼台中火警2消防員殉職／廠房空拍照。（圖／東森新聞）

▲▼火警現場滿目瘡痍，只見焦黑一片。（圖／東森新聞，下同）

▲▼台中火警2消防員殉職／廠房空拍照。（圖／東森新聞）

▲▼台中火警2消防員殉職／廠房空拍照。（圖／東森新聞）

▲火警現場為2棟2層樓建物，每層1千平方公尺，共4千平方公尺全面燒毀。（圖／東森新聞）

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