韓國瑜聲勢大跌　朱立倫籲擴大支持：在同溫層不可能當選

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對高雄市長韓國瑜聲勢大不如前，前新北市長朱立倫3日表示，一個候選人要擴大支持的層面，所有朋友都要爭取，每一票都要爭取，如果只在自己的同溫層，不可能當選。

自去年九合一大選結束至今，韓國瑜聲勢大幅下滑，是否讓國民黨對明年選情充斥憂慮氛圍，朱立倫下午替國民黨立委柯志恩輔選受訪時對此表示，韓國瑜應該要找回原來的支持者、找回更多的朋友，絕對不要「不是同志就是敵人」

朱立倫說，前段時間他呼籲要把流失的朋友找回來，卻遭到不少批評與攻擊，「這樣的做法是不對的」，一個政黨應該要獲得過更多的支持，他說自己常告訴柯志恩，一個候選人要擴大支持的層面，所有朋友都要爭取，每一票都要爭取，「如果只在自己的同溫層，不可能當選」一定要擴大支持者。



朱立倫上週替立委輔選時受訪時說，對於曾經幫助過國民黨的朋友，都要心存感恩之心，不要口出惡言，任何政黨都要以擴大支持度、爭取最多支持跟朋友為目標。

他說，有國民黨朋友講話不恰當、對鴻海創辦人郭台銘不敬，「需要一些時間來化解」，以及被開除黨籍的前高雄縣長楊秋興、前中評委陳宏昌，都應該把他們找回來，一起再團結起拚勝選。

此言一出，卻引發網友兩極看法，有韓粉諷刺「現在總統立委重要，還是尋人啟事重要，大人大種了，腳長在自己身上，自己走就自己回」、「那國民黨乾脆改名背骨黨，好不好啊？」、「順便把陳明文一併找回怎樣? 腦子浸水」。

但朱立倫仍強調，過去這段時間，國民黨流失了很多朋友、流失了很多支持者，韓國瑜跟韓國瑜團隊，包括所有國民黨黨員，應該都要把這些朋友找回來，所有朋友的支持都要爭取才有機會勝選。

▲朱立倫替國民黨立委柯志恩輔選，騎Youbike走訪板橋。（圖／朱立倫辦公室提供）

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