曾PO黑絲巾哀悼殉職消防員！　4年後…謝志雄也成為浴火鳳凰

▲台中市消防局特搜隊員謝志雄（右3），平時為人和善、教學態度認真，受到同仁、學員愛戴。（圖／翻攝當事人臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中大雅3日發生違章工廠大火，消防員謝志雄衝至工廠內找尋起火點時不幸罹難，留下1歲多的兒子及愛妻，而謝妻肚中還懷有7個多月的雙胞胎女兒未出世。謝男在4年前桃園新屋保齡球館火災後，曾在臉書PO出黑絲巾表示哀悼，沒想到4年後竟也命喪火場。惡火之後，謝的同仁紛紛在他的臉書表示惋惜不捨，「不敢相信是你」，對謝的追念，字字句句令人鼻酸。

▲▼台中火警消防員張哲嘉及謝志雄在火場中不幸罹難及廠房空拍照。（圖／東森新聞）

33歲的謝志雄，是台中市消防局特搜隊員，平時擔任西屯分隊特搜隊的教官，經常替分隊隊員上課受訓，平時為人和善、教學態度認真，讓學員印象深刻。在大學時認識妻子，2人後來分別考上消防以及警察特考任公職，妻子則在烏日分局三和派出所任職，2人並在2016年結婚，目前育有一子，謝妻還懷有雙胞胎身孕。

他不但有好人緣，受到同仁、學員的愛戴，也富有正義感及同情心。桃園市新屋保齡球館，在2015年1月20日因變電箱爆炸導致大火，消防人員衝進球館後，突然發生閃燃現象，2層樓建築因此燒塌，6名消防員不幸罹難。謝志雄在事發隔天，即在臉書上PO出黑絲巾表示哀悼，圖片上更寫著 :「百般心痛，育火鳳凰；俊傑廉漢，弘毅寬厚。萬般不捨，化為天使；天妒英才，消防殞落」。

▲2015年1月20日桃園市新屋保齡球館大火，6名消防員不幸罹難，謝志雄21日在臉書PO出黑絲巾表示哀悼。

謝志雄當時為罹難的6位打火英雄，致上最高的敬意；沒想到4年後，自己也不幸遇上同樣遭遇，令謝的長官同仁不敢置信、百般不捨，台中市長盧秀燕今日也表示，「對罹難弟兄，我要致敬、致謝，他們是我們的城市英雄」。

而謝與妻子、兒子感情十分融洽，幸福的氛圍讓謝志雄常在臉書「放閃」，紀錄與家人的歡樂時光。妻子目前懷有7個月大的雙胞胎女兒，準備迎接新生命的謝志雄，興奮之情難以自抑，曾開心的寫上「今年父親節大禮實在太刺激太驚喜了，胖寶以後多兩個妹妹陪他搗蛋了」、「未來日子充滿挑戰」等語，讓周遭的親友也感染那份期待。豈料，竟發生如此噩耗。

▲▼謝志雄常在臉書「放閃」，紀錄與家人的歡樂時光。

謝妻得知消息後，趕赴台中殯儀館要進行認屍，在步入殯儀館時她不發一語、神情悲痛，直到見到謝的遺體時，終於不住淚崩，親友連忙安撫就怕動了胎氣，影響母女身體。

謝志雄的同仁、親友，得知消息後紛紛在他臉書表示不捨，難過地說「不敢相信是你…」、「學長走好！」、「志雄，寬心抵彼岸」；大量網友也湧入留言「任務結束了，一路好走⋯」、「英勇殉職，入英雄殿」等，向這位偉大的城市英雄致敬。

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