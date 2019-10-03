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選舉倒數100天！　韓國瑜射出穿雲箭喊：我民調支持度非常強大

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▲韓國瑜出席「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」 。（圖／記者賴君欣攝）
▲韓國瑜出席「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」射出穿雲箭 。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

選前倒數100天！國民黨總統參選人韓國瑜3日利用中午午休時間出席「世紀領航翻轉台灣、選前100天記者會」，韓國瑜打扮成魯夫造型，拉近跟年輕人的距離，韓國瑜致詞時提到對過去滿意就投蔡，若不滿意就投韓，他提到「支持者並沒有氣餒也並不孤獨，我們民調支持度還是非常強大，我們可以感受的到」。

航班從高雄棧貳庫出發，眾人搭上輪船光榮號，整趟航程約40分鐘，出席活動的包含國民黨總統參選人韓國瑜、韓國瑜國政顧問團總召張善政、韓國瑜國政發言人黃曼昕、韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡、庶民代表、青年代表等人參加，韓國瑜除了發表10分鐘的演講，並與庶民、青年代表射出3支穿雲箭，做為選戰倒數百日衝刺的起手式。

▲韓國瑜出席「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜打扮成魯夫造型 。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜致詞時對支持者喊話「三年半來如果大家覺得日子很經濟發達、人民快樂、對外關係順暢、兩岸和平，我會號召人民投蔡英文，如果大家很辛苦經濟壓力大、庶民日子難過、對外關係困頓、兩岸關係緊張、越過越窩囊，拜託給韓國瑜一個機會」。

韓國瑜說「如果對過去滿意就投蔡，不滿意對未來擔憂就投韓，未來四年現在就是關鍵一刻，這場選舉抹黑到這個程度，骯髒到這個程度，未來不會風平浪靜，是驚濤駭浪，但到今天為止我被抹黑到這程度，還沒開口罵一個人，這是很神奇的，因為我們追求更高民主價值，未來人民要睜大眼睛，用神聖一票決定中華民國命運，請大家有信心，支持者並沒有氣餒也並不孤獨，我們民調支持度還是非常強大，我們可以感受的到，我相信光明會克服黑暗」。

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