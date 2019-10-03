綠色國際債券預估年底突破900億　日月光投控也加入

▲櫃買中心指出，綠色國際債券預估年底突破900億。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

日月光投資控股股份有限公司(簡稱日月光投控)在今(3)日發行3億美元綠色國際債券，並在櫃買中心開始櫃檯買賣，該檔債券為國內民營生產事業發行的首檔外幣計價綠色國際債券，也是繼遠東新世紀、長榮海運及奇美實業後，國內第四家民營生產事業發行綠色債券，為台灣綠色債券市場再添新氣象。

櫃買中心表示，本次日月光投控共發行2檔美元計價的綠色債券，甲券為3年期，年利率為2.15%，發行金額為2億美元，乙券則為5年期，年利率2.5%，發行金額為1億美元。

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櫃買中心透露，本次所募集的資金，將全數用於其子公司(日月光半導體製造)的綠建築、工廠能源節約及水資源回收等綠色專案，且經外部認證機構的評估，其同時符合「再生能源及能源科技發展」、「能源使用效率提昇及能源節約」、「溫室氣體減量」、「廢棄物回收處理或再利用」、「生物多樣性保育」、「污染防治與控制」及「水資源節約、潔淨或回收循環再利用」等多項綠色投資計畫類別，並估計每年將可減少約28萬公噸的二氧化碳當量，對環境具實質改善效益。

據統計，國內綠色債券目前已累計發行32檔，金額達新臺幣738億元，後續仍有本國銀行、國營事業及外國離岸風電開發商規劃發行中，預估年底前綠色債券發行規模將可突破900億元。

