北市環東大道死亡車禍！黃牌重機超車撞護攔　駕駛不治

▲大型重機騎士超車失控擦撞護欄，警方到場處置中。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

10月3日清晨7時43分左右，在台北市南港區環東大道南港往市區方向發生車禍，一名黃牌重型機車姚姓駕駛（46歲）由右側超越前方自小客車時，因駕駛失控偏移碰撞護欄後倒地；轄區南港警方獲報後趕赴現場並通知消防局119出動消防車到場救人，封鎖現場進行交通管制疏導車流，騎士送三軍總醫院急救，不幸於10時2分急救無效宣布死亡。

▲大型重機騎士超車失控擦撞護欄，警方到場處置中。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警察局交通警察大隊分析，本市大型重機去年死亡率為其他機車的8倍，易肇事路段為市民高架道、大度路3段、竹子湖路、基隆路2段、民權東路6段、環東大道等，多發生於市郊及高架道路，主要肇事原因則為未注意車前狀況、超速失控、駕駛失控等騎士疏失因素。

南港警方也指出：因大重機操控性能、車身結構均較普通機車靈敏，加上馬力大可以輕鬆加速超車，但死亡率卻異常飆高，警方認為關鍵因素即為行駛「速度」，故民眾騎乘使用大型重機，務必依規定速限行駛。民眾騎乘大型重機在超車、變換車道均應小心前後、左右車輛，並提高警覺、注意路況，才能確保自身和他人安全。

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