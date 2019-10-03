野生動物有多大隻？　Google搜尋用AR帶你看

▲Google搜尋用AR帶你看野生動物。（圖／翻攝自Google官方推特）

記者邱倢芯／綜合報導

不知道你有沒有注意過，在今年五月的Google I/O（開發者大會）結束後，若是利用Google搜尋野生動物，就可以透過「3D模式檢視」來查看各種動物的實際大小。不過如果妳想要使用這項功能，前提是所持有的手機必須支援擴增實境（AR）功能。

對於一般人來說，必定有許多聽過但是沒有親眼看過的野生動物，例如熊貓、老虎等，因此即便大概了解動物的大致身長，但可能不會知道這隻動物站在你身旁是什麼樣的感受；而透過Google搜尋的AR功能，就可以知道一隻野生動物站在你面前所帶來的感覺。

這項Google搜尋AR功能並不僅於Google瀏覽器才能觀看，iPhone用戶亦可使用Safari來搜尋、查看。

不過經過《ETtoday新聞雲》實際測試發現，並不是搜尋所有的野生動物都可以使用3D模式來檢視；舉例來說，若是搜尋「大象」或是「亞洲象」，頁面並不會出現「3D模式檢視」的項目，不能使用AR功能來查看這種龐大的生物，這是稍稍可惜的地方。

▼利用Google搜尋野生動物，就有機會可以使用「3D模式檢視」來看這些野生動物；如果不想用AR模式來看，也可以切換成「物件」來單獨查看動物。（圖／記者邱倢芯攝）