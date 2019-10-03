超商變迪士尼樂園！台灣限定「米奇主題店」來了　70種限定商品可愛翻

▲台灣限定「米奇與好朋友主題店」盛大開幕。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣限定「米奇主題店」來了！繼推出「卡娜赫拉的小動物」聯名店後，小7再推出台灣限定「米奇與好朋友主題店」，整間門市以迪士尼經典的紅、藍、白色做設計，而且連天花板、牆壁、地板、桌椅都能看見米奇、米妮的影子，還有70種以上各式限定商品，讓消費者免出國就彷彿來到歡樂的迪士尼樂園。

雙方耗時一年，小7推出的台灣限定「米奇與好朋友主題店」，位在台北小巨蛋附近的台場門市，該店為55坪的大店格門市，並將店內區分為四大區域，包括虛實整合體驗區、主題座位區、拼圖打卡牆及商品展示區。其中，首次導入全台唯一虛實整合體驗區，能串連到ibon mart統一超商線上購物中心，同步販售迪士尼授權限定商品。

小7表示， 該店整體設計以1928年最經典原始的米奇、米妮圖樣為主角，特別掛上「米奇店招」與一般門市做區隔，門口柱子上還有與人等高的霓虹燈米奇，呈現美式懷舊復古氛圍。座位區部分還採用大頭米奇與米妮蝴蝶造型椅子，配上米奇大頭桌子。同時也推出各式限定商品，整體品項數超過70種以上。

其中，CITY CAFE限定推出米奇造型限定咖啡杯與杯套，依中杯、大杯、特大杯各有不同米奇圖案，而特大杯還是「鏤空米奇表情杯套」，旋轉杯套就會出現不同米奇表情圖案，凡購買CITY CAFE即可免費擁有。此外，還有飲料小提包、經典馬克杯、不鏽鋼杯、船型筆袋、置物盒、抱枕、時鐘拼圖等多樣商品。

小7指出，目前已開出第六家聯名店，包括「可口可樂」、「瑪莎拉蒂」、「樂事」、「卡娜赫拉的小動物」與「米奇與好朋友」等，店內設計及商品會每季定期更換，保持新鮮感。目前成功帶動業績成長2成，最高店內一天曾創下上千人造訪，未來不排除擴展到外縣市與更多跨業態品牌聯名。

至於全家便利商店自10/9起則推出「航海王經典來潮」集點活動。第一波以經典角色肖像推出馬克杯、不銹鋼餐盒、Q版搥背棒等辦公周邊商品。10/23起再推第二波，並與更與經典牛仔品牌「Lee」獨家聯名推出商品，包含背包、收納組等。商品皆以會員點數800點加價109元起就可獲得。

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