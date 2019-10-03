台中勇消困火場碳化殉職　專家曝：消防署長官說「在台灣不進去民眾會罵」

▲台中惡火殉職2警消。（圖／攝攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

台中市大雅區3日凌晨1時許發生火警，ㄧ棟鐵皮工場起火燃燒，不料2名消防人員入內搶救失去聯絡，失聯6小時候找到時已經罹難，消息傳出引起社會關注。消防員工作權益促進會理事長楊適瑋在臉書發文，指出為什麼救火一定要消防隊員進入火場？不能在外灌救即可？原因是「如果不進去民眾會罵你」。

台中市消防局長曾進財還原現場時表示，警消獲報抵達現場，一部分人投入救災，一部分人則是待命。他提到，當時指揮官提醒小隊長，要注意還沒燃燒的一棟建物，不要讓火勢蔓延，由於濃煙不斷飄來，指揮官也提醒要注意溫度。

▲台中大火2警消殉職。（圖／記者李忠憲攝）

因此，小隊長派遣謝、張全副武裝，攜帶熱顯像儀，進入火場看看情況，查看是否有火源，或是溫度過高的問題。於是2人於凌晨2時50分左右進入火場。小隊長凌晨3時左右察覺不對勁，發現濃煙不斷竄出，火勢似乎有延燒的跡象，趕緊用無線電呼叫謝、張離開火場，多次呼叫卻驚覺2人無回應，小隊長緊急向指揮官報告。只是沒想到，這2人卻因此殉職，遺體發現時甚至已經被燒到碳化。

▲楊適瑋發文透露為什麼台灣消防員要進入火場。（圖／翻攝自Facebook／楊適瑋）

對此消防員工作權益促進會理事長楊適瑋在臉書發文「臺灣消防隊除了進去找火點以外沒有其他救災的方法了嗎？」，他表示昨(2)日跟消防署開會，針對「為何要讓消防人員進入火場找火點」提問，現場長官則說「台灣就是要進去，因為如果不進去民眾會罵」。楊適瑋：「我真想問問台灣民眾，你們有消防署講的這麼沒人性嗎？我懷疑。歡迎臺灣人自清一下。」

此文一出引起許多網友憤怒，留言說「新屋死六個不夠，你台中非得自己死兩個。阿不是都有案例教育？」、「新屋死六個不夠，你台中非得自己死兩個。阿不是都有案例教育？」、「以後規定誰指揮隊員進現場，都要親自帶隊」、「結論：輿論比人命重要」。

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