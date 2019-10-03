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影／印尼記者眼遭擊永失明　急救員：不排除上國際法庭告港警

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記者馬叔安／綜合報導

印尼女記者Veby Mega Indah於29日在香港採訪時，疑遭港警發射橡膠彈擊中眼部，將永久失明。如今她的急救員表示，印尼領事館已聯絡她，表示不排除將香港警察告上國際法庭。Veby Mega Indah 的律師稍早也表示，將追究警務處處長及涉事警員的責任。

香港獨立媒體》報導，陳姓急救員說，29日當天警察在開槍前一分鐘，已經有記者對警察表示橋上只有記者，不要開槍。她指出，駐港印尼大使館曾致電她，表示有機會將香港警察告上國際法庭，她也向大使館人員表明願意擔任證人。

▲▼印尼女記者香港採訪中彈，右眼永久失明。（圖／路透）

▲印尼女記者香港採訪中彈，右眼永久失明。（圖／路透）

陳姓急救員說，有很多良心警察表示不能公開表態，但他們會選擇射其他地方，甚至是選擇不開槍。此外，Veby Mega Indah 的律師 Michael Vidler（韋智達）稍早聲明，當天員警在可能致命的距離內及從樓梯較低角度開槍，只會射到對象上半身或頭部，明顯違反常理守則。

香港《明報》報導，Veby Mega Indah是印尼語媒體SUARA旗下記者，29日當天在灣仔站行人天橋採訪示威活動時，遭港警開槍射中右眼眼眉。她的律師韋智達轉述，醫師診治後稱Veby Mega Indah的瞳孔因外力衝擊破裂，右眼將永久失明，永久損傷程度有待進一步手術後評估。

►女記者採訪反送中遇「港警開槍」…被擊中右眼　醫師：永久失明

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