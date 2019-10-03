12年來募集逾2700袋熱血　康和證券今年推四合一捐血活動助泰北

▲ 康和證券四合一捐血活動，右邊第一位為康和證券集團董事長鄭大宇。（圖／康和證券）

記者李瑞瑾／綜合報導

康和證券連續12年參與協辦愛心捐血活動，累計已共同募集超過2700袋的熱血。康和證券表示，台灣的國民捐血率高居世界第一，顯示台灣民眾對於捐血的義舉不落人後，未來將持續拋磚引玉，鼓勵更多的民眾獻出愛心。

在康和證券集團董事長鄭大宇及總經理邱榮澄的號召下，康和同仁紛紛挽起袖子捐出熱血，許多康和同仁更將人生的第一次捐血獻給了這次的活動，扶輪社的社員亦同步響應捐血獻愛，總計有83人捐出119袋熱血。今年適逢康和證券成立邁入第30年，為了感謝愛心捐血人，康和證券特別準備貼心禮物，亦吸引附近民眾熱心獻血。

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全台自暑假以來陸續傳出的血荒，隨著時序逼進秋冬，罹患感冒及心血管疾病人數增加，影響血庫存量，全台將正式進入每年的血荒高峰期。康和證券以「熱血化愛，前進泰北，發票換愛捐助殘弱，關心自閉症者」愛心四合一捐血活動，響應即將到來的的血庫荒。康和證券表示，將持續透過參與各項公益，強化落實企業的社會責任，為企業永續經營發展而努力。

康和證券表示，近幾年雖然受到人口老化與少子化的影響，導致年輕的首次捐血人數下滑，但根據世界衛生組織WHO的統計，台灣的國民捐血率高居世界第一，顯示台灣民眾對於愛心捐血的義舉仍不落人後。而為了宣導捐血健康的正確觀念，並籌措國立台北教育大學「國北小泰陽」海外服務社前往泰緬北部偏遠地區義務教學的經費，康和證券號召全體同仁以實際行動參與此次捐血活動，台北中興扶輪社亦率領所有扶輪社社友共襄盛舉，吸引多位熱心捐血之員工及民眾參與，為社會及需要用血的病患增添溫暖。當天更同步發起愛心發票募集活動，幫助創世基金會，民眾只要捐出10張108年9月的統一發票，即可兌換一份精美禮品。