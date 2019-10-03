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恐怖氣爆爺爺搶救3歲孫女　「車鑰匙慘被融化」他徒步400公尺求救

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爺爺氣爆搶救3歲孫女　「車鑰匙慘被融化」他徒步400公尺求救。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站）

▲重傷老翁為了搶救孫女性命，最後不幸身亡。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬一名爺爺日前家中發生氣爆意外，他不顧自己身上的傷，拚死搶救3歲孫女，原本想開車送對方前往醫院，卻發現車鑰匙竟然融化，手機也爆炸，他只好以徒步方式行走400公里穿過樹林找人求救，最後不幸身亡。

69歲男子奧斯汀(Don Osteen)是一名退休老兵，曾因為參與越戰而獲得紫心勳章，上月19日在他離俄克拉荷馬城(Oklahoma City)東南方約93公里莫德(Maud)家中，突然發生氣爆案，據兒子布倫登(Brendon Osteen)表示，事發當時，他人正在爐子旁點燃蠟燭。

恐怖的氣爆導致奧斯汀肋骨斷裂以及肺塌陷，他用自己肉身擋住3歲孫女佩蒂恩(Paetyn)，把對方從坍塌的房屋和大火中救出後，還努力爬上車道試圖開車，但因為車鑰匙融化、手機也被炸壞，只好以徒步方式穿越樹林去求救，全身皮膚78%燒燙傷的他，就醫後雖然接受皮膚移植手術，最後仍於上月24日不幸身亡。

布倫登為父親與女兒在GoFundMe網站發布募款活動，並在臉書上以「英雄」稱呼亡父，「他無條件愛著我的女兒，他為她的生活付出了一切」，而傷重女兒目前仍在醫院接受燒燙傷治療，「這個小女孩的韌性比我看過的大多數男人還要強，我們是自豪的父母」。

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