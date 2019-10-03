十一後15家企業將在香港上市　8家來自大陸

▲香港交易所替上市新股敲鑼。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

香港經濟因近期「反修例」事件受到影響，港股新股市場也沉寂數月。不過，在9月30日指標新股「百威亞太」成功上市後，根據公開資訊，10月8日起，還將有至少15家公司，於港交所掛牌上市，募資總額最高可達130億港元，注入一波新血。

▲港交所交易大堂。（圖／新華社）

按照上市板塊區分，將有13家於香港股市主板上市，2家於創業板（GEM）掛牌。其中，共有8家企業來自大陸，分別是江蘇的玩友時代、四川的360魯大師、上海的滔博國際、河南鑫苑物業、福建綠新親水、廣東的世紀聯合和信恳智能、吉林春城熱力等，另有4家來自香港、3家來自海外新加坡、德國等。

根據統計，這15家企業的募資總額最高可達130億港元，除了滔博國際預計最高募資94億港元外，其他各家在10億港元以內；同時，大陸小家電企業JS環球生活，近日開始於香港的IPO前法說會，計畫集資40億港元左右，也可能成為第16家本月在港股掛牌的公司。

▲計畫十月在香港上市新股。（圖／取自瑞恩資本微信公眾號）

業內人士指出，港股的市場深度、遠度高於新加坡等鄰近地區，對海外企業仍有吸引力，願意選擇來港上市。

不過，近期亦有多家海外企業選擇從香港市場退市，包括歐洲奢侈品牌COACH，海外礦業巨頭如淡水河谷、哈薩克斯坦礦業及嘉能可等。德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興指出，退市主因在於，這些企業多是來港第二上市，加上集資額低，造成股東基礎窄，成交不足以支持所致。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」