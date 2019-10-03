蛇蠍女為200萬！先拜白沙屯媽祖　狠砍4刀…堤防拖屍丟消波塊

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯海灘的無名女屍案，警方連夜偵辦，最後鎖定黑色休旅車車主妻、41歲李女，李女一開始雖否認涉案，但最終還是坦承與51歲的死者唐女是因為金錢糾紛而引發殺機，李女訊後將移送地檢署繼續偵辦。

▲李女終於坦承涉案，訊後被警方移送苗栗地檢署偵辦。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

2日下午2時許，有漁民在白沙屯漁港南側約500公尺處海灘的消波塊和礫石堆夾雜處發現一具女屍，警方趕到現場封鎖及採證，發現死者頭部有多處外傷痕，其中至少有4處刀傷，由於堤防上留下乾涸的血跡與遺體上的傷痕，警方判斷死者死亡時間應該不會太久。



警方漏夜調閱監視器後鎖定黑色休旅車車主，由於車主表示，車子被妻子開走2天，否認涉案，警方因此鎖定嫌疑人李姓車主妻。李女一開始否認涉案，後一度改口認識死者，2人為網友，但對於為何載死者去拱天宮等細節皆避重就輕，直到午後，警方突破心防成功，她終於改口，坦承涉案。

死者唐女與李女皆為南投竹山人，兩人疑似因為1、2百萬的財務糾紛引發命案，警方將李女繼續移送苗栗地檢署偵辦，詳細殺害動機及手法，都仍待調查。

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