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工研院與新北警局打造「無人機行動專網中心」　寶可夢會場高空監控維安

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▲抓寶相助維安科技　工研院與新北警局打造「無人機行動專網中心」。（圖／工研院提供）

▲工研院與新北市警察局打造行動專網影音指揮車。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（3）日宣布，攜手新北市警察局，提升「Pokémon GO Safari Zone」活動維安效率，特別在新北市大都會公園進行無人機專網應用場域驗證，以行動指揮車搭配無人機專網基地台，觀看即時現場影像，以利警力調度，守護民眾安全。
 
工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，警方為維護大型活動參與民眾的安全，現多採用商用行動網路進行現場影像傳送，但集會活動人數眾多，常有頻寬不足或影像傳輸斷續的現象發生，導致關鍵影像無法即時回傳。

為此，闕志克表示，工研院在經濟部技術處「新世代5G專網先驅應用系統計畫」支持下，攜手訊力科技、卓恩智能等廠商，採用國產繫留無人機加上行動專網系統，以無人機搭載小型基地台制高飛行，中心畫面與地面攝影機影像結合，機動建構大範圍的空中專網。

▲抓寶相助維安科技　工研院與新北警局打造「無人機行動專網中心」。（圖／工研院提供）

▲工研院與新北市警察局打造無人機行動專網中心。（圖／工研院提供）

闕志克指出，繫留無人機以地面供電方式可滯空飛行至少6小時，並結合研發的抗干擾技術，能在GPS訊號不佳時穩定飛行以確保服務品質，也打造一部行動專網影音指揮車，配置發電機、核網伺服器及邊緣運算主機等系統，可觀看即時現場影像，還可運用AI影像辨識分析群眾熱區，輔助警力部署維安。
 
闕志克進一步解釋，這次行動專網是申請實驗特定頻譜，可避免集會活動現場的商用網路壅塞問題，再加上工研院的網路虛擬化技術，將網路元件如核心網路等，透過網路虛擬化技術整合在一般商用電腦，不須傳統行動基地台的微波或專線，就能完成網路部署。

▲抓寶相助維安科技　工研院與新北警局打造「無人機行動專網中心」。（圖／工研院提供）

▲繫留無人機可滯空飛行至少6小時。（圖／工研院提供）
 
闕志克舉例，警察為防止民眾邊騎機車邊抓寶，或擔心民眾為了搶寶打道館造成衝突，亦或是民眾為了抓寶而讓自己身處危險的情況下，除了可透過無人機專網中心蒐集資訊回傳至行動專網影音指揮專車，以利指揮官調度警力，系統也可出動機動式維安無人機、員警配戴可攜式行動影像發布裝置等，皆可即時透過建置於前進指揮所的中央視訊監控管理系統一覽無遺。
 
Pokémon GO與新北市政府合作，從10月3日至10月6日在新北大都會公園舉辦全台灣唯一一場的「Pokémon GO Safari Zone」，每日上午10點至下午5點，除了主會場新北大都會公園外，新北深澳漁港、水湳洞、碧潭風景區、淡蘭古道、烏來瀑布、三重空軍一村、中和烘爐地等新北市60處人氣景點，都有機會出現稀有寶可夢，而工研院與新北市警察局合作的無人機專網中心，將在主會場新北市大都會公園進行場域驗證。

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