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美軍試射「義勇兵三型」洲際飛彈！　成功擊中6700公里外目標

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▲▼ 2019年10月2日，美軍在加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射一枚非武裝的「義勇兵三型」洲際飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2019年10月2日，美軍在加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射一枚非武裝的「義勇兵三型」洲際飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）2日指出，隸屬於馬姆斯特羅姆空軍基地（Malmstrom Air Force Base）的第341導彈聯隊（341st Missile Wing），在凌晨1時13分於太平洋試射一枚非武裝的「義勇兵三型」洲際彈道飛彈（LGM-30 Minuteman），目的是向盟友展現可以阻止21世紀所有威脅的決心。值得一提的是，解放軍1日才首次亮相東風-41，北韓也在2日凌晨發射一枚不明飛行物，似乎有較勁的意味。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，當時義勇兵洲際飛彈飛越長達4200英里（約6759公里）後，成功擊中位於馬紹爾群島（Marshall Islands）瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）的預定目標區，成功展現出美軍洲際飛彈系統深具精準性和可靠性。對此，美國空軍的聲明指出，這次測試證明美國的核威攝力強大、靈活，而且經過適當調整後，已經準備就緒，將可以保護盟國受到21世紀的威脅，

第576飛行試驗中隊指揮官柯柏特（Omar Colbert）上校表示，「義勇兵洲際飛彈已經有近50年歷史，而且在2030年中期地面戰略威攝力具可靠性之前，持續進行測試非常重要。最重要的是，這些明顯的國家安全訊息，不僅可以用來保護我們的夥伴，也可以勸阻潛在的威脅。」

據悉，這次試驗準備長達數個月，由數個政府合作完成。美國現今大約有450枚「義勇兵三型」洲際飛彈，這也是美軍現役唯一的陸基洲際彈道導彈。馬姆斯特羅姆空軍基地正是部署該導彈的三大基地之一，長期處於高度的戰備狀態。

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