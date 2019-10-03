花蓮海巡查緝私菸　新北2倉庫起獲2000包

▲▼專案小組於新北市土城區及板橋區山區之兩處隱密貨櫃倉庫搜索，當場查獲哈克特級香菸計2000包。（圖／海巡偵防分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署偵防分署花蓮查緝隊與台北、宜蘭查緝隊共同執行菸品查緝勤務，8月29日會同新北市財政局金融菸酒科、基隆市政府財政處菸酒管理科、桃園市政府財政局金融菸酒科、澎湖縣政府警察局白沙分局偵查隊等單位，於新北市土城區及板橋區兩處倉庫查獲私菸2000包。



今年5月初，海巡署偵防分署花蓮查緝隊偵辦走私菸品案件時，發現新北市土城區及板橋區山區之兩處隱密倉庫，疑似藏匿走私菸品，遂組成專案小組。經長期埋伏蒐證後，見時機成熟，旋即展開查緝行動，經搜索該兩處倉庫，當場查獲哈克特級香菸計2000包，王姓犯嫌等3人依違反「菸酒管理法」函送新北市金融菸酒科裁處，並將持續向上追查，積極佈建防堵私菸入境。





花蓮查緝隊表示，本次查獲之菸品皆為自創品牌私菸俗稱白牌菸，私菸包裝的標示不實、成分不明、生產環境惡劣，對人體的危害疑慮恐怕遠超過合法菸品，呼籲癮君子要愛惜身體不要購買來路不明的香菸，以免買到劣質菸品恐危害健康，「私菸未檢驗、走私菸害人害己、檢舉私菸利人利己。」

海巡署再次呼籲，民眾若發現不法時，可撥打海巡「118」免費報案專線檢舉，共同為社會治安及國家安全盡一份心力。