　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮海巡查緝私菸　新北2倉庫起獲2000包

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼專案小組於新北市土城區及板橋區山區之兩處隱密貨櫃倉庫搜索，當場查獲哈克特級香菸計2000包。（圖／海巡偵防分署提供，下同）

▲▼專案小組於新北市土城區及板橋區山區之兩處隱密貨櫃倉庫搜索，當場查獲哈克特級香菸計2000包。（圖／海巡偵防分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署偵防分署花蓮查緝隊與台北、宜蘭查緝隊共同執行菸品查緝勤務，8月29日會同新北市財政局金融菸酒科、基隆市政府財政處菸酒管理科、桃園市政府財政局金融菸酒科、澎湖縣政府警察局白沙分局偵查隊等單位，於新北市土城區及板橋區兩處倉庫查獲私菸2000包。 
   
今年5月初，海巡署偵防分署花蓮查緝隊偵辦走私菸品案件時，發現新北市土城區及板橋區山區之兩處隱密倉庫，疑似藏匿走私菸品，遂組成專案小組。經長期埋伏蒐證後，見時機成熟，旋即展開查緝行動，經搜索該兩處倉庫，當場查獲哈克特級香菸計2000包，王姓犯嫌等3人依違反「菸酒管理法」函送新北市金融菸酒科裁處，並將持續向上追查，積極佈建防堵私菸入境。

▲▼專案小組於新北市土城區及板橋區山區之兩處隱密貨櫃倉庫搜索，當場查獲哈克特級香菸計2000包。（圖／海巡偵防分署提供，下同）

花蓮查緝隊表示，本次查獲之菸品皆為自創品牌私菸俗稱白牌菸，私菸包裝的標示不實、成分不明、生產環境惡劣，對人體的危害疑慮恐怕遠超過合法菸品，呼籲癮君子要愛惜身體不要購買來路不明的香菸，以免買到劣質菸品恐危害健康，「私菸未檢驗、走私菸害人害己、檢舉私菸利人利己。」

海巡署再次呼籲，民眾若發現不法時，可撥打海巡「118」免費報案專線檢舉，共同為社會治安及國家安全盡一份心力。

ET快訊
快訊／環東大道黃牌重機超車撞護攔　騎士送醫不治
王瞳「殺到馬俊麟家開戰」！阿姨狠嗆正宮：妳沒錯老公會往外跑嗎
白沙屯女屍案偵破！休旅車夫妻認了：為了200萬行兇
頑童小春剛買新房一家三口開心搬入…離婚呆寶靜原因曝光！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

電子煙？電子菸？傻傻分不清　消基會請政府加快立法程序

花蓮海巡查緝私菸　新北2倉庫起獲2000包

桃42線月桃路拓寬洽溪橋改建　籲用路人改道行駛

宜居竹縣再掀移居潮！　楊文科「3+2」箭齊發瞄準未來30年榮景

板橋、樹林快儲水！台水管線施工　1.5萬戶23小時「大停水」時間出爐

「銲將」轉職園丁　2度就業銀髮翁「拈花惹草」樂其中

平均一個月兩次交流　駐台日本外交官獲頒桃園榮譽市民

抗癌耗體力！花蓮飯店牛肉麵開賣　邀癌友分享補充營養戰勝癌

台南就業中心10月連7場徵才　逾700個工作機會等您來！

捉到人了！　男子連續破壞台南南區議員看板旗幟吃上官司

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

擔心傷南方澳失聯移工不爆破　船主急哭：破壞我的船沒關係！

電子煙？電子菸？傻傻分不清　消基會請政府加快立法程序

花蓮海巡查緝私菸　新北2倉庫起獲2000包

桃42線月桃路拓寬洽溪橋改建　籲用路人改道行駛

宜居竹縣再掀移居潮！　楊文科「3+2」箭齊發瞄準未來30年榮景

板橋、樹林快儲水！台水管線施工　1.5萬戶23小時「大停水」時間出爐

「銲將」轉職園丁　2度就業銀髮翁「拈花惹草」樂其中

平均一個月兩次交流　駐台日本外交官獲頒桃園榮譽市民

抗癌耗體力！花蓮飯店牛肉麵開賣　邀癌友分享補充營養戰勝癌

台南就業中心10月連7場徵才　逾700個工作機會等您來！

捉到人了！　男子連續破壞台南南區議員看板旗幟吃上官司

444匹「凶狠好爸爸」！Audi RS4 Avant性能旅行車275萬歐洲開賣

電子煙？電子菸？傻傻分不清　消基會請政府加快立法程序

快訊／蔡依林演唱會票價出爐！　私心大推「黃2C」最便宜只要500超佛心

韓女星爆乳沖涼　左胸疑露出「深色私密部位」！網驚：快刪掉

國際射擊總會遭踢爆　擅賣東奧門票與證件圖利廠商

惡火2消死／孕妻挺7月大雙胞肚招魂　家屬哭到腿軟攙扶到場　

金門議員訪高市議會喊「韓國瑜凍蒜」　黃文益：假參訪真輔選

隱形富豪身後事搞不定！家族成員爭遺產　凶宅透店也不放過

82囚犯被迫全裸趴水泥地虐待　身上放鬥雞又啄又咬

影／南方澳斷橋6死究責無上限！　林佳龍：還有第二波懲處

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

板樹快儲水！1.5萬戶23小時..

傳播妹控男性侵　體內有喵喵判無..

殺海陸上兵主嫌王念平　藏匿台東..

劍湖山國慶優惠　證號1或0入園..

慢車新制10／1上路　未戴安全..

重陽敬老金　議長：用消費券發放

國道車禍波及平面道路壅塞　網：..

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞..

4年拚「3+2」箭　楊文科打造..

男子連續破壞議員看板旗幟吃官司

銀髮翁「拈花惹草」樂其中

混油案無罪定讞　蔡俊勇打破沉默

巴士+自行車　悠遊台東3大經典..

日本外交官離台前　獲頒桃園榮譽..

更多熱門

相關新聞

員潭溪婦人落水　警消持續搜救

新北市一名婦人颱風天1日上午疑因與家人發生口角後，獨自前往新北市萬里區圓潭活動中心旁，下階梯往河床走去，最後不見婦人身影，疑似跳水輕生，下落不明。新北市消防局2日下午獲報，出動多名警消人員趕抵現場，並通知家屬到場，警消人員持續在員潭溪岸邊與水上擴大搜尋中。

環球中和周慶開跑　花1千賺360元

三重屁孩一堆「房價超貴」　網曝2點

新潤7.6億搶下新莊千坪土地　林口4土地慘乏人問津

9月僅新北民眾最給力　房市買氣土城、板橋翻紅

關鍵字：

新北倉庫白牌菸成分不明標示為害合法菸哈克

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

即／台中2消防隊員困火場罹難

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

Jennie未P生圖「真實樣貌」現形

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」他震驚了

陳揮文爆「女星坐過檯」：在電視圈很有名

妻月領12萬！30K夫辭職「帶孩忙家務」

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面