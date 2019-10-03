金門議員訪高市議會喊「韓國瑜凍蒜」　黃文益：假參訪真輔選

記者吳奕靖／高雄報導

金門縣議會組團來到高雄市議會拜訪，韓國瑜市長在結束永安行程之後立刻趕來參加，不過金門縣議員們似乎早有準備，不但有蔥等祝賀禮物之外，甚至在合照的時候高喊：「韓國瑜凍蒜」，看到這樣的情況，讓高雄市民進黨議員黃文益質疑，根本是「假參訪行凍蒜之實」，根本是踐踏高雄市人民最高民意殿堂一個機構。

▲韓國瑜到高雄市議會跟金門縣議員碰面，並接受他們高喊：「凍蒜」，高議員黃文益批評 。（圖／記者吳奕靖攝）

金門縣議會的議員們組團就在3日上午來到高雄市議會參訪，同時也準備了粽子、蔥以及金門高粱等物品要來送市長韓國瑜，韓國瑜就在10點50分左右來到議會，隨後就立刻前往了簡報室來相會，雖然看到金門縣議員們，他擠出了笑容，不過對於在場媒體全擠在前面，造成議會專屬攝影沒有「好位置」可以拍照，韓國瑜當場嚴厲說：「管制一下」。

▲韓國瑜到高雄市議會跟金門縣議員碰面，並接受他們高喊：「凍蒜」，高議員黃文益批評 。（圖／記者吳奕靖攝）

隨後金門縣議員特別送上了蔥、蒜，甚至還拉起「金門縣議會韓國瑜競選總統加油團」的紅布條一起合照，就在送上金門高粱時，韓國瑜還笑說自己的酒量退步了，隨後就在一片「韓國瑜凍蒜」聲音當中，結束了簡報室的行程，一行人才移往了議長室。不過面對這樣的情況，現場有人小小的問：「這樣喊凍蒜，沒有關係嗎」？有人回：「改在這裡就沒關係了」。其實一開始高雄市議會前一天發出的採訪通知地點是在議長室，但就在3日的上午9點44分更改為「簡報室」。

▲韓國瑜到高雄市議會跟金門縣議員碰面，並接受他們高喊：「凍蒜」，高議員黃文益批評 。（圖／記者吳奕靖攝）

看到這樣的情況，高雄市民進黨議員黃文益高分貝喊話：「歡迎其他縣市議會來到高雄市議會交流，但是應該是針對議會整個質詢或是種種的議程交流，因為議會是屬於整個高雄市的議會，並不屬於某特定人士政黨候選人的議會，如果每每像是竹竹苗的議員、金門縣議員都要藉由高雄議會參訪名義，幫韓國瑜當選喊加油，這是很藐視高雄市議會，也踐踏了高雄市人民最高的民意殿堂機構」，黃文益痛批真的很要不得，呼籲要幫韓國瑜加油打氣，請去競辦或是市政府。