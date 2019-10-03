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「2019面山面海教育」帶著孩子走入山林　200名學生共襄盛舉

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▲▼2019面山面海教育全國大會師活動。（圖／源城國小行政團隊提供）

2019面山面海教育全國大會師活動出發前合影。（圖／源城國小行政團隊提供）

編稿、審稿人／孫秉棚

花蓮縣教育處與台灣登山教育推展協會於10月3日（週三）於花蓮縣境內太魯閣國家公園白楊步道、錐鹿步道、佐倉步道以及瓦拉米步道，舉行「2019年全國各級學校面山面海教育大會師活動」。

瓦拉米步道段由源城國小孫秉棚校長帶領的全校行政團隊承接活動，參與學校有三民國中、富里國中、奇美國小、三民國小、玉里國小、源城國小、富里國小等七所學校共計200名學生參與。活動在玉山國家公園南安管理處、台灣登山教育推展協會以及卓溪鄉山青協會協助下，完成活動序幕。

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▲▼2019面山面海教育全國大會師活動。（圖／源城國小行政團隊提供）

▲李政霖老師講解救生袋以及山中避難。（圖／源城國小行政團隊提供）

李政霖、杜慶昌先生除了擔任活動講師外，也全程陪伴學生完成登山活動，卓溪鄉山青協會林志明先生與協同參與的19名夥伴於過程中皆以布農族山中的回憶，於路程中一一的與參與的學生分享過往的知識與一切。

登山教育協會李政霖先生表示，「除了推廣登山安全外，更培育孩子們面山的態度、登山前應做的準備、登山中應遵守的規範，更重要的自己與山的連結，對自己所處這片山林的意義與身在台灣的重要資源。」

▲▼2019面山面海教育全國大會師活動。（圖／源城國小行政團隊提供）

▲山青志工與學生講解家鄉的山。（圖／源城國小行政團隊提供）

玉里國小兩個四年級的班級學生全程自己走完，最後高虔誠老師在回程接另一個班級時，途中遇見了藍腹鷳，也與回程的孩子分享到，「今天的登山活動，就像是走進了課本裡面，過程中雖然每個孩子走到唉唉叫，但在走完全程見證自己的能力後，每個都帶著笑容。這就是最棒的一節課！」

▲▼2019面山面海教育全國大會師活動。（圖／源城國小行政團隊提供）

▲玉小學生走完全程。（圖／源城國小行政團隊提供）

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