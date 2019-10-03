非洲豬瘟保衛戰　四川23頭「複製土豬」成功誕生

▲4頭母豬順利產下23頭「青峪豬」豬仔。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

非洲豬瘟造成中國大陸眾多豬隻死亡，四川為了保護地方豬品種遺傳資源，今年初展開「青峪豬體細胞複製試驗」，4頭通過細胞複製和胚胎移植技術受孕的母豬，於近日順利產下23頭健康狀況良好的純種仔豬。

「青峪豬」又被稱為「巴中土豬」，是四川省地方豬種，被列為四川省畜禽遺傳資源保護名錄。為加強對地方豬品種遺傳資源的有效保護，四川已在全省建成7個地方豬品種的遺傳資源保種場（區）和一個四川省級畜禽遺傳資源基因庫。

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四川農業大學與四川省畜牧總站也合作開展一系列保種新技術研發和利用工作。2017年，四川農業大學動物科技學院教授朱礪團隊開始實施「青峪豬冷凍精液製作及重要經濟性狀挖掘」項目，形成了一套成熟的冷凍精液製作和保存技術。2018年，朱礪團隊對四川地方豬品種製作冷凍精液，實現了對父系血緣的保護。

非洲豬瘟去年開始在大陸爆發，為了應對疫情對地方豬遺傳資源的威脅，實現遺傳資源保存和活體恢復，朱礪團隊2019年3月聯合巴中市巴山牧業股份有限公司開展青峪豬體細胞複製試驗。5月，團隊培育出複製胚胎。6月，完成4頭代孕母豬的胚胎移植。

朱礪說，體細胞複製青峪豬的成功分娩，實現了地方豬遺傳材料的長期保存和活體恢復，證明四川農業大學全面掌握了在重要疫情形勢下保護地方豬品種遺傳資源的綜合應對措施，對現實生產具有重大意義。

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