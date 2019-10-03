快訊／港18歲中彈男學生暫控2罪　案件下午法院提堂

記者蔡儀潔／綜合報導

香港一名18歲的男學生1日與警方發生激烈衝突，隨後被近距離開槍，左胸中實彈倒地。警方今（3）日表示，該名受傷男子被暫控參與暴動罪、兩項襲警罪，案件將於今日下午在沙田裁判法院提堂。

▲香港有示威者被實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

據《香港01》報導，警方今日表示，已暫控4男1女，他們年齡介乎17歲至26歲，各一項「藏有攻擊性武器」罪，案件今日上午在九龍城裁判法院提堂。

警方續稱，另外7名男子年齡介乎18至38歲，已被暫控合共一項「參與暴動」罪，其中一名38歲男子同時被暫控一項「縱火」罪；當中包括18歲中槍中五男學生，他亦被暫控參與暴動罪、兩項襲警罪，案件將於今日下午在沙田裁判法院提堂。

▼香港10.1遊行期間，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

此次事發在「十一國慶」，香港多區爆發激烈衝突。警方指事件為「暴動行為」，共拘捕逾180人，25名警員受傷。警務處處長盧偉聰表示，當日警方共開6發實彈，分別在荃灣、旺角及黃大仙發生。

另外香港醫管局日前證實，中槍18歲中五男生情況穩定，目前他仍在加護病房。政府新聞處則表示，截至昨日(2日)晚上7時半，共有123人受傷送院，包括91男32女，當中有5人仍然嚴重。