服儀解禁是假的！　80.9%高中生服儀違規遭罰靜坐、勞動、體罰

▲調查發現，有高達68.6%的國中生表示曾看過或受過老師體罰。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

兒童權利公約施行法在2014年正式公布，宣示要落實兒童權利公約，公約實施迄今已經5年，但兒童權利狀況有改善嗎？人本教育基金會今（3日）公布國高中生兒童權利調查結果，顯示有高達68.6%的國中生曾看過或受過老師體罰。人本基金會指出，教育部應儘速建立體罰、言語羞辱教師的淘汰標準及範例，使各校教評會得以依循。

人本基金會執行長馮喬蘭指出，校園裡仍存在許多羞辱性之處罰、侵害兒童之人格尊嚴，例如，羞辱人格、公然罰站等，關於教師言語羞辱狀況，有過半的國中生54.8%表示有聽過老師的言語辱罵，高中有35.9%、高職也有46%的學生表示有聽過老師罵汙辱性語言。相較於2016年國中問卷中所示的曾聽過老師言語辱罵的數據21.2%，比例增加一倍以上。馮喬蘭指出，體罰與辱罵對大人為之都是犯罪行為，但在校園裡卻這麼氾濫，為什麼老師可以如此目無法紀？法規管不到他們？還是應監督、究責之主管機關及司法單位都無視傷害？

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針對髮禁、服儀處罰、禁愛令，基金會說明，以上禁令都是學校以「學生要有學生的樣子」的身分歧視對學生自由的剝奪，此種作法侵犯兒童之表意權、自由權，且嚴重違反教育之目的，而教育部雖於前年宣告服儀解禁，但仍有89.1%國中生、80.9%高中生、89.6%高職生表示學校會檢查服儀且會處罰，包括複檢、記警告、寫自述書、罰站、靜坐反省、勞動、服務、體罰等。馮喬蘭認為，教育部應嚴懲違法進行髮禁、服儀處罰之學校，使學校勿再輕易侵害學生權利。

▲人本教育基金會要求教育部，應儘速建立體罰、言語羞辱教師之淘汰標準及範例，使各校教評會得以依循。（圖／記者崔至雲攝）

根據教育部規定，國中、高中的第8節課業輔導必須「自由參加、不得教授新進度及考試」、「不得超過17:30」、「不得在周末進行」、「不得強迫參加寒暑輔」。但這次問卷也發現，有近9成以上的中學生表示無法自由選擇是否參加第8節課，更有27.6%的國中生、21.3%的高中生、24.7%的高職生表示學校5點後還有安排課程。

馮喬蘭指出，從這些數據顯示，我國中學生的生活仍被升學主義所綁架，不僅休息權被侵犯，年輕的生命只能禁錮在課業及分數之中，無法發展其生命經歷及體驗之可能性，剝奪青少年認識自己、認識世界的機會，更可惡的是有63%的國中生、29.4%的高中生、41.3%的高職生表示老師會罰不准下課。連稍事喘息、運動、與同學互動,及上廁所、喝水等滿足基本生理需求的下課時間都被剝奪，被拿來當作處罰的手段，不僅是休息權的侵害，顯然已侵犯人性尊嚴。

為保障學生權利，人本教育基金會要求教育部，應儘速修正《學校訂立教師輔導與管教學生辦法注意事項》，刪除「站立反省」、「在教學場所一隅暫時讓學生與其他同學保持適當距離」、「要求口頭道歉或書面自省」、「適當增加作業或工作」等規定；應儘速建立體罰、言語羞辱教師之淘汰標準及範例，使各校教評會得以依循；也應嚴懲違法進行髮禁、服儀處罰之學校，使學校勿再輕易侵害學生權利。

人本教育基金會調查問卷共回收1944份，國中部分共回收694份有效問卷，在95%信心水準下，誤差值為正負3.7%；高中部分總共回收739份有效問卷，在95%信心水準下，誤差值為正負3.6%；高職總共回收511份有效問卷，在 95%信心水準下，誤差值為正負4.3%。

