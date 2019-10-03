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影／人妻偷裝監視軟體「觀察老公」…抓到出軌鐵證！結局「強勢逆轉」網笑噴

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記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省南京市一位郝姓人妻，日前為南京秦淮警方當證人時，意外被發現手機有些奇怪，警方仔細查驗後，發現手機裝有一款隱藏監視軟體。原來，她發現老公出軌，就從網路上購買了監視軟體。軟體不但可以錄製手機正在操作的畫面，還可以打開被控方的手機攝像頭，看到對方所處的環境。

據《看看新聞》報導，當初郝女得知軟體可以在手機桌面上隱藏，不會輕易被發現時，就花了999元人民幣（約新台幣4351元）購買了1年的使用權。之後，她在老公的手機下載了這款軟體，並註冊了帳號，用來監視老公的一舉一動，也抓到出軌鐵證。

警方一聽來由便嚴厲警告，她的這種做法已經嚴重侵犯了老公的隱私！被警察查獲後，郝女提供了販賣這款軟體的賣家線索。

▲▼老婆在老公手機中安裝監控軟體被發現。（圖／翻攝自看看新聞）

▲老婆在老公手機中安裝監控軟體被發現。（圖／翻攝自看看新聞）

辦案警員經過嚴密部署，在南通市將2名嫌疑人逮獲。嫌疑人陸男和薛男表示，他們只是從中間轉售軟體的啟動碼，賺取差價，「從2018年5月開始，我們售賣這款軟體的啟動碼，每次售價八九百元人民幣不等，1年不到的時間獲利18多萬元人民幣（約新台幣78萬元）。」

隨後，警方又順藤摸瓜，在河北省石家莊市將軟體的開發者宋男抓獲。近日，3名男嫌都被檢察機關逮捕。

網友紛紛笑噴表示，「高手在民間」、「求軟體名字」、「是被老公舉報的嗎」、「一篇新聞信息量好大」、「這功能有點強大，真是個人才」。

我該答應女友嗎？

▼嫌疑人被抓獲。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼老婆在老公手機中安裝監控軟體被發現。（圖／翻攝自看看新聞）

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