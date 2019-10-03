記者李忠憲、邱中岳／台中報導

台中大雅工廠火警3日火警，2名警消入內搶救時不幸被重物壓住殉職，內政部長徐國勇聞訊趕往現場關心，發現2名特搜人員在場已經碳化難辨身分，目前已經拜託地檢署以及相關單位採集DNA辨別。至於兩名消防員不幸罹難之因，經台中市消防局初步調查，兩人是在火勢尚未猛烈時，進入火場尋找起火點，因可能閃燃等因素，導致房舍焚燬傾倒使得屋頂或重物壓住2人而殉職。

▲2名搜救人員殉職火場，遭救出時已經炭化難分辨。（圖／消防局提供）

據悉，失火的2家工廠分別為群峪公司與台灣百慕達紙業，放置餐盒及南北雜貨倉儲及紙類，內部堆放許多易燃物品，但根據調查，2間廠房竟然都沒有使用執照，屬於整棟違章建築。

▲針對2名搜救人員殉職火場，徐國勇強調「採集DNA辨身分」。（圖／記者李忠憲攝）

徐國勇到場後表示，目前所悉該工廠都沒有登記，且不是臨時工廠，均是蓋在農地上，這個部分也依照相關法令可以開罰6萬至30萬，其他相關責任問題，也將由地方政府處理。

提到2名殉職的特搜人員，徐國勇難過表示，原本早上要前往南方澳，但聽聞台中大火，且有2名特搜人員殉職，所以緊急改變行程南下關心，且了解2人狀況後也希望相關單位能夠協助後續。

徐國勇強調，當時2名特搜人員救出時已經碳化，且全身幾乎炭化難辨身分，所以也拜託地檢署等相關單位採集2人DNA送驗，讓家屬可以領回遺體辦理後事，也將請消防署督導台中市消防局了解事發原因。

而對於2人進入火場受困殉職的主因，消防局初步調查顯示，2人在進入火場尋找起火點時，火勢還未非常猛烈，不過再進入火場之後，可能因為閃燃等因素，使得火勢突然變得猛烈，2人可能被傾垮的房舍屋頂或重物壓住而無法撤離，詳細原因則仍有待進一步釐清。

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