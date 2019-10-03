葉宜津提成立橋梁局！地方2.1萬座橋梁「全是不定時炸彈」

▲立委葉宜津在交委會質詢。（圖／記者范綱儀攝）

記者謝承恩／台北報導

南方澳大橋崩塌，讓全台灣大大小小的橋墩危機浮上檯面！立委葉宜津痛心表示，全台歸地方管轄的橋梁高達2.1萬座，請交通部成立「橋梁局」避免讓悲劇一再發生，交通部長林佳龍對此質詢也表示「會研議」。

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▲全台有高達2萬1千座的橋梁屬於縣市地方政府管轄。（圖／翻攝立法院直播網站）

立委葉宜津質詢時表示，台灣地形常見荒溪型河川，暴雨、地震、颱風等極端氣候頻傳，除了港務公司被拿來檢討的17座牆梁，縣市地方政府更有高達2.1萬座的大小橋梁，各單位管理品質不一，更是不定時炸彈！需要地方及中央相互監督，包含提供橋梁專業資訊、要求監督等，不是給給補助就算了。

其中還有公路總局、台鐵局、高鐵局等關理機關，葉宜津表示最讓人擔心的是這當中有45座「斜張橋」、「脊背橋」，不像一般功能性橋梁，結構較成熟，這一類特殊橋梁，光憑肉眼更難以分別其危險性，須要透過索力檢測、光纖檢知系統才能得知，其中包含火山橋、慈母橋、旗山橋等，全只有一般檢測為主，毫無辨別度。

▲全台45座「斜張橋、「脊背橋」，其中公路局管轄佔12座。（圖／翻攝立法院直播網站）

「公路總局其下就有12座，我信心是比較高的，但其他船務公司，講白的不夠專業。」葉宜津說，這些橋梁長期還有油罐車、運送消波塊等，負重更一般橋梁完全不能相比，因此，要求交通部成立「橋梁局」，訴諸全面性整合，才能避免悲劇重演。對此，林佳龍表示會研議。